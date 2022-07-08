Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

"Фонтанка" опубликовала список "запрещённых" в России музыкантов

Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук

В России появился неофициальный «список запрещенных артистов». На сегодняшний день в нём 37 фамилий. Об этом пишет «Фонтанка», публикуя скриншоты, которые изданию прислал один из оказавшихся в стоп-листе исполнителей, а также организатор концертов на условиях анонимности.

Все перечисленные певцы или группы открыто выступили против войны или же не высказываются в поддержку действий России в Украине. Среди "запрещенных" артистов и групп есть "ДДТ", Земфира, Noize MC, Оксимирон, "Машина времени", "Аквариум", Каста, "Би-2", "Несчастный случай", Валерий Меладзе, Anacondaz, "Louna", "Порнофильмы", "Ногу Свело!", "Кровосток", "Элизиум", "2Маши", Манижа, Монеточка, Гречка, Face, Моргенштерн, IC3PEAK, Little Big, Вася Обломов, "Дора", "Алоэ Вера" и другие.

Собеседник "Фонтанки" уточнил, что список "ежедневно корректируется и дополняется", но и без него "все продюсеры прекрасно знают", кому можно выступать.

Большинство исполнителей из списка открыто выступили против войны, некоторые, например, Монеточка, IC3PEAK, Оксимирон и Face также провели благотворительные концерты в поддержку Украины.

После вторжения России в Украину часть исполнителей уехали из России. Другие столкнулись с отменой концертов. Только в июне в разных регионах были отменены выступления ДДТ, Би-2, "Кис-кис", Манижи, Anacondaz и Алёны Щвец.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Россия готовит наступление
Embed
Россия готовит наступление

No media source currently available

0:00 0:17:28 0:00

Россия готовит наступление

И продолжает обстреливать города


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG