В Стамбуле вечером 15 марта начался благотворительный концерт рэпера Оксимирона (Мирона Фёдорова) "Россияне против войны". Все сборы от него обещано отправить польской благотворительной организации "Фонд святого Николая", помогающей детям украинских беженцев. Это первый концерт музыканта за пять лет.

Выступление транслируется в сервисе Twitch, в официальном инстаграм-аккаунте Оксимирона и в ютьюбе. В своем телеграм-канале артист также поделился ссылкой для пожертвований в польский фонд.

Концерт Оксимирона — первый с момента выхода у исполнителя первый за шесть лет нового альбома. В него вошли 22 трека. Концерты должны были состояться в начале марта в Санкт-Петербурге и Москве, но были перенесены из-за войны.

Музыкант анонсировал серию благотворительных выступлений, отметив, что проводит их для слушателей, которые против войны и против политических репрессий в России.