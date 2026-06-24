"Фонтанка": показания на Трабера дал участник войны в Украине

Уголовное дело в отношении петербургского бизнесмена Ильи Трабера, знакомого Владимира Путина, которого недавно обвинили в организации заказного убийства, основано на показаниях бывшего в украинском плену участника вторжения Игоря Лыкова. Об этом пишет издание "Фонтанка". Журналисты петербургского издания, которое первым сообщило о задержании Трабера 17 июня, ознакомились с материалами дела.

Басманный суд Москвы арестовал Трабера в тот же день по делу об убийстве муниципального депутата и предпринимателя Александра Петрова, застреленного в 2020 году под Выборгом. Вместе с ним под стражей оказались его многолетний партнёр Владимир Даниленко и два уроженца Дагестана, пишет "Фонтанка".

Из документов, представленных Следственным комитетом РФ в суд на арест Ильи Трабера, следует, что обвинения во многом строятся на показаниях Лыкова. Ему 60 лет, он неоднократно судим. На войну он завербовался из СИЗО, а в феврале 2025 года попал в украинский плен.

В интервью украинскому блогеру Дмитрию Карпенко Лыков рассказал, что еще в 1987 году в Ярославле познакомился с Владимиром Даниленко, который уже тогда был связан с преступным миром. В 2014 году, по словам Лыкова, Даниленко связался с ним и представился человеком из ближайшего окружения Ильи Трабера. Как утверждает Лыков, он был нанят в качестве водителя и "человека для деликатных поручений" в "команду Трабера". В том же интервью Лыков высказал версию о причастности Трабера к убийству Петрова. В уголовном деле Трабера упоминается видео с интервью Лыкова украинскому блогеру.

Ещё в прошлом году Лыков вернулся в Россию в рамках одного из обменов военнопленными. В феврале 2026 года его, как утверждается, допросили в Москве по уголовному делу об убийстве Петрова. Лыков тогда рассказал, что Даниленко предложил ему убить Петрова, но он отказался. После этого Даниленко, как утверждает Лыков, нашёл для этого двух уроженцев Дагестана. Это ныне арестованные Саит Саладинов и Алисултан Надирбегов, которых следствие считает исполнителями убийства Петрова.

Бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров был убит в своем загородном доме в поселке Великое под Выборгом. Его застрелили из снайперской винтовки. По горячим следам ни стрелявший, ни заказчики убийства найдены не были.

Петров был владельцем более 20 компаний, в числе которых ОАО "Выборгский судостроительный завод" и ЗАО "Выборгская топливная компания". СМИ называли его "хозяином Выборга" из-за влияния. В 2016 году Петров просил, чтобы журналисты прекратили его так называть. После обращения журналисты стали называть депутата #нехозяинвыборга.

Илья Трабер является заметной фигурой в бизнесе Ленинграда и Петербурга с конца 1980-х годов. СМИ писали о его близости к нынешнему президенту России Владимиру Путину, с которым он пересекался в 1990-е годы и якобы бывал в числе приглашённых на его дни рождения. Трабера также называли авторитетным бизнесменом по прозвищу Антиквар, намекая на связи в криминальной среде (бизнесмен добился опровержения этого в российском суде). Известно, чтов 1990-х Трабер получил контроль над петербургским морским портом, а в последние годы был связан с Петербургским нефтяным терминалом (ПНТ) - крупнейшим терминалом по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Сейчас ему 75 лет. Сам он уголовное дело публично не комментировал.



