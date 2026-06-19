"Может, ляпнул где-то что-то". Соцсети об аресте бизнесмена Трабера

Несмотря на громкие – в буквальном смысле слова – новости последних дней вроде нескольких подряд налетов беспилотников на Московский НПЗ, сообщение об аресте видного петербургского бизнесмена-миллиардера Ильи Трабера, по данным СМИ, еще с 90-х годов знакомого и тесно связанного с Владимиром Путиным, стало одним из самых обсуждаемых на этой неделе.

75-летний Трабер был арестован на два месяца по решению Басманного суда в Москве после того, как днем раньше его задержали в Петербурге. Его обвиняют в заказном убийстве питерского депутата Александра Петрова в 2020 году. Вместе с Трабером суд арестовал бывшего профессионального боксера Алисултана Надирбегова – он обвиняется в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном обороте оружия.

Бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров был убит в своем загородном доме в поселке Великое под Выборгом. Его застрелили из снайперской винтовки. По горячим следам ни стрелявший, ни заказчики убийства найдены не были. Петров был владельцем более 20 компаний, в числе которых ОАО "Выборгский судостроительный завод" и ЗАО "Выборгская топливная компания". СМИ называли его "хозяином Выборга" из-за влияния в городе. В 2016 году Петров просил, чтобы журналисты прекратили его так называть. После обращения журналисты стали называть депутата #нехозяинвыборга.

Что касается Ильи Трабера, то у него весьма пестрая биография. Вот как она выглядит в изложении издания "Медиазона":

Трабер был знаком с нынешним российским правителем с 90-х годов, со времен работы Владимира Путина в петербургской мэрии при Анатолии Собчаке. Мелькали в СМИ и сообщения о том, что в свое время "авторитетный" бизнесмен бывал в числе приглашенных на дни рождения Путина. Илья Трабер десятилетиями успешно делал состояние, никогда не сидел в тюрьме и имел репутацию человека не просто влиятельного, но "неприкасаемого". Неудивительно, что арест такой фигуры вызвал в блогосфере большой ажиотаж.

Андрей Пивоваров

В Петербурге взяли Трабера.

«Ох, ни хрена себе!» – была первая реакция, когда прочел молнию.

Антиквар Трабер – легенда криминального Петербурга, уровня Кумарина, Петрова, Малышева, но сумевший сохранить и жизнь, и свободу. Единственный бандит 90-х, связь с которым публично не отрицал Путин, имевший в бытность свою заместителем мэра Петербурга обширные контакты в криминальной среде.

Хорошо известны истории, когда Путин просиживал несколько часов на стульчике в подсобке магазина Трабера на Невском в ожидании, когда авторитет найдет время его принять. Впоследствии именно Путин помогал ОПГ получить контроль над морским портом (не только прямой доход, но и прямой канал поставки наркотиков). Путин получал 4% дохода с этого актива.

В то, что Трабера взяли за дело, я вполне верю. Заказать убийство давнего товарища, хозяина Выборга Петрова, он вполне мог (да и жалеть того не вижу оснований - счет трупов, что он закопал в выборгских болотах, идет минимум на десятки).

Интересен тут лишь момент, что знакомство с Путиным, близость к «Озеру» перестали быть индульгенцией. И Путин дал добро на посадку (с учетом возраста, пожизненную) для старого подельника. Другим «старичкам» из 90-х четкий сигнал.

Выясняются и некоторые подробности о том, где и как жил влиятельный бизнесмен в последнее время.

Николай Сухинский

В последние годы Илья Трабер фактически жил в Европе и даже женился на 23-летней девушке из Латвии. В Питер он приехал на ПМЭФ, чтобы провести ряд встреч. Назад его уже не отпустили. Илья Трабер был лично знаком с Владимиром Путиным и очень много знает. Позволять такому человеку оставаться в Европе было нежелательно, к тому же у него был конфликт с Анатолием Яблонским, которого поддерживает замдиректора ФСБ РФ Евгений Ловырев.

Журналист-расследователь Анастасия Кириленко, однако, подвергает "европейскую" версию сомнению:

Много появилось вбросов, в том числе ВЧК-ОГПУ, что Трабер якобы жил в Европе. До конца 2025 он был в розыске Интерпола и давал показания испанцам по видео связи. Допустим, он успел появиться "в Европе", но его на прослушку бы поставили еще в аэропорту и попытались бы завербовать как информатора о здоровье Путина.

Естественно, публика ломает головы над вопросом о том, что могло стать причиной падения Трабера. Официальной версии многие не верят.

Леонид Волков

Чтобы Трабера задержали за какое-то там убийство?

Обхохотаться можно.

Единственное, за что на самом деле может присесть человек такого калибра и бэкграунда в путинской России — это если он в бане кому-то из общих друзей сказал что-то в духе «Вовка-то совсем берега попутал».

Вот на таком Трабер мог погореть. А иначе бы и дальше убивал кого угодно и сколько угодно.

Незыгарь

Транзит власти в Санкт-Петербурге вступил в свою решающую фазу. Связь Трабера с питерским губернатором Бегловым слишком яркая.

Задержание Трабера прямо или косвенно бьет еще по семье Шамаловых, частично Ковальчукам и замполпреду Совершаевой. Неприятный сигнал и для Алексея Миллера. Трабер, вероятно, утомил многих. Задержание проводили сотрудники центрального аппарата ФСБ.

Есть и версия, что арест Трабера – это результат усиления «клана Зубкова» в ФСБ. Якобы и сам Виктор Зубков, и первый зам директора ФСБ Королев давно хотели «закрыть Трабера» как и Барсукова. И теперь время пришло вспомнить все дела Антиквара, в том числе убийство Маневича. (Михаил Маневич – вице-губернатор Санкт-Петербурга в конце 90-х; убит в 1997 году. – РС).

Сергей Канев

С началом вторжения в Украину Антиквар по всему Питеру развесил плакаты, рекламирующие эту самую СВО, а также давал бабло всяким провоенным фондам. Судя по всему, Трабер отказался передать свои доли в северных морских портах и терминалах еще более близким дружкам Путина. Короче, бизнес-поляна сужается и грызня за многомиллиардные активы в самом разгаре.

Саныч

Путину начхать на всякие "близости". Во-первых, Трабер слишком много про Деда знает, может ляпнул где-то что-то. Во-вторых - идёт передел собственности, как в 90-е. Ковальчукам потребовались активы Трабера. Вот и всё.

Роман Мероу

Похоже Путин рубит концы и свидетелей кто знает где его личные деньги зарыты. Цепов (петербургский предприниматель, в 90-е обеспечивал охрану Собчака и Путина; умер в 2004 году от отравления радиоактивным полонием. – РС) убит, Кумарин (лидер Тамбовской ОПГ, в настоящее время в заключении. – РС) должен был в 2026 выйти на свободу интересно выйдет ли после 17 лет то? И тут Путин решил минуснуть Трабера…

Есть слушок что после атак ВСУ на портовую структуру "бандитского Петербурга" от тамбовской ОПГ пришел подряд на ликвидацию Путина в сумме 1 000 000 долларов наличными. Кто-то стукнул на Трабера из его окружения путинским.

Это, естественно, лишь версии и слухи. Но подавляющее большинство комментаторов сходится во мнении: Трабер должен был сказать или сделать что-то, вызвавшее очень большое недовольство в Кремле.

Алексей Мочалов

Дело, думаю, не в морском порту и материальных ценностях. Стул закачался под Путиным, и Трабер стал опасен. Теперь он за решеткой, и думаю что навсегда. Дедушка слишком много знает. Не так много людей, из ныне живущих, может рассказать про Путина больше, чем написано в официальных "мемуарах". Авторитетный бизнесмен наивно верил, что участь Владимира Барсукова (Кумарина) его не коснётся, что сидят или лежат в могилах лузеры, а уж он как-то пропетляет. Не удивлюсь, если до суда дело не дойдет, найдут в камере.

Скажи кто твой друг – я скажу кто ты. Эта простая истина совершенно невдомёк российскому избирателю, голосовавшему за Путина четверть века подряд. Вся информация была и есть на поверхности, доступна любому интересующемуся даже с нулевым IQ. А дальше, уже дело личное, видеть гору, или нет. Путин и Трабер – друзья, как и Кумарин, который сейчас сидит на пожизненном. «Тамбовские» много сделали для контроля над Петербургским нефтяным терминалом и ПТК (Петербургской топливной компанией).

Papo Carlo

Трабер не мог быть арестован без отмашки Самого, так? Какое слово Должно было прозвучать, чтобы с отмашкой не было никаких проблем? А я скажу. Это слово: "предательство".

Те, кто когда-либо пересекался с Трабером, не преминули поделиться своими воспоминаниями. Владимир Ашурков, предприниматель и один из основателей Фонда борьбы с коррупцией, в интервью Юрию Дудю рассказал о своей встрече с Трабером в "нулевые" годы:

Кирилл Лятс

Не буду тэгать тех, кто в теме. Вы сами все понимаете. А вообще Илья Ильич мне с 2009 года 16 млн должен без учёта процентов, которые сумму увеличили раз в 5 наверное. Один раз я даже напомнил, но...

Уверен, что это делают в связи с его правами собственности на Усть Лугу и Приморск, порты в смысле. Будут отнимать…

Есть и воспоминания с другого социального полюса:

В общем, арест столь колоритной фигуры не мог не напомнить многим о нравах "бандитского Петербурга". Но куда более любопытным выглядит случившееся в контексте подковерной борьбы в российских верхах, признаков которой становится всё больше. И жертвы у нее могут быть самые неожиданные.