Forbes: потери селлеров Wildberries могут достигать 280 млрд рублей

Потенциальные потери продавцов, которые торгуют через маркетплейс Wildberries, в связи с украинскими ударами по складам компании предварительно оцениваются в 215–280 млрд рублей. Такие цифры Forbes дал ведущий аналитик исследовательского агентства Data Insight Сергей Семко (это данные без учета атаки на логистический центр маркетплейса во Владимирской области утром 3 августа). В самой компании публично не оценивали ущерб, нанесённый компании и предпринимателям в результате атак.

Сколько всего продавцов пострадали в результате украинских ударов, неизвестно. По данным гендиректора экосистемы сервисов для продавцов на маркетплейсах SellerDen Дениса Ветренникова, речь может идти о нескольких сотнях тысяч предпринимателей.

По данным Семко на 2 августа, повреждены 893 000 – 1,154 млн квадратных метров или 17,2–22,2% от публично заявленных 5,2 млн квадратных метров логистической инфраструктуры Wildberries. Инвестиции в восстановление объектов маркетплейса, по подсчетам издания, могут составить около 80 млрд рублей. Смотри также ВСУ ударили по складу Wildberries под Владимиром

Издание "Агентство" подсчитало, что склад под Владимиром – 12-й подвергшийся атаке дронов объект Wildberries из 15 крупнейших. Девять из них получили повреждения, некоторые не возобновили работу после атак.

Пострадавшие предприниматели ранее жаловались на потери товаров на складах на сотни миллионов рублей; на то, что компания никак не компенсирует им убытки, не страховала склады от ударов беспилотников и не разрешает им вывозить товары.

В ответ на претензии селлеров основательница Wildberries Татьяна Ким назвала жалующихся предпринимателей "паникёрами" и подтвердила: компания не несет ответственности за "угрозы, связанные с террористическими атаками", а удары дронов не являются страховым случаем и компания по закону не обязана возмещать потери (за 10 дней до начала украинских атак Wildberries изменила оферту, в котором указала, что компания освобождается от ответственности за утрату товаров из-за ударов БПЛА). При этом компания заявила о готовности выплатить компенсации продавцам.

31 июля Ким заявила, что компания уже выплатила два транша компенсаций, под вторую волну попало почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, многие из которых уже получили начисления. Какие суммы получили селлеры, в компании не уточнили. Кроме того, по словам основательницы Wildberries, компания обсудила меры поддержки предпринимателей с правительством. Какие это будут меры, пока неизвестно. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что власти ведут диалог с Wildberries, но решений о помощи компании пока не принято.