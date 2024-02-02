Forbes: взрыв в Сергиевом Посаде помешал производить "Ланцеты"

В России с августа прошлого года резко упало производство беспилотников "Ланцет", которые ранее проявили себя на фронте как эффективное оружие, представлявшее угрозу для украинской военной техники даже далеко в тылу. Об этом пишет журнал Forbes. Падение объёмов производства дрона издание связывает со взрывом и последующим пожаром, который произошёл 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде.

Взрыв, кадры которого широко разошлись по соцсетям, нанёс предприятию большой урон, сообщалось о погибших и десятках пострадавших, а также повреждённых зданиях даже за пределами заводского комплекса. По официальной информации, завод производит оптические и оптоэлектронные устройства. При этом утверждалось, что взрыв произошёл на складе компании по производству фейерверков "Пиро Росс", расположенном на территории завода. Её технический директор Сергей Чанкаев был арестован.

Государственное агентство ТАСС тогда со ссылкой на источники отрицало, что взрыв произошёл в результате удара беспилотника. Однако, как пишет Forbes со ссылкой на украинскую расследовательскую группу "Мольфар", причиной взрыва "был спланированной акцией украинской стороны" и, по всей видимости, речь действительно шла об ударе дрона.

Forbes отмечает, что нет прямых доказательств того, что на Загорском заводе производились какие-либо комплектующие для беспилотников "Ланцет" или что он как-то связан с основным производителем этих дронов, компанией Zala Aero. Однако издание отмечает, что число подтверждённых случаев использования "Ланцетов" на фронте росло вплоть до августа, тогда их было зафиксировано 126, а после августа резко упало, до 59 в декабре. "Вместо резкого роста производства «Ланцета» его сократили. В августе произошло нечто, что помешало Zala превратить корпус в готовую продукцию" - пишет Forbes, предполагая, что Загорский завод производил фототехнику для дронов. "Спад после августа говорит о том, что новый завод Zala не может производить дроны без определенных компонентов", - пишет издание.

Комментариев ЗОМЗ или каких-либо российских ведомств Forbes не приводит.