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Foreign Policy: Турция поставляет Украине кассетные боеприпасы

Турция в конце прошлого года передала Украине кассетные артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников. По данным издания, ранее Киев безуспешно пытался добиться таких поставок от США.

Речь идет об усовершенствованных обычных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munitions, DPICM), которые были произведены в Турции по соглашению с Соединенными Штатами во времена холодной войны, пишет издание. Они предназначены для уничтожения бронетехники - при выстреле каждый из них разлетается на 88 более мелких боеприпасов.

Кассетное оружие запрещено международной конвенцией, принятой в 2010 году, однако Украина, Турция, США и Россия к ней не присоединились.

По информации источников издания, Анкара в течение нескольких месяцев пыталась скрыть передачу кассетных боеприпасов Киеву. После того как США отказали Украине в доступе к ним, Турция стала единственным местом, где Киев мог их получить. Американские законы запрещают экспорт DPICM– из-за высокой доли не разрывающихся боеприпасов, которые ещё многие годы могут представлять опасность для мирного населения.

Журналисты сообщают, что отправка боеприпасов началась в ноябре, однако пока не ясно, применяются ли они уже на поле боя.

"Это показывает, что Турция хоть и пытается в некоторых отношениях угодить России, но предоставляет Украине очень важную военную поддержку, " – сказал изданию один источников.

Турецкое посольство в Вашингтоне и министерство обороны Украины не ответили на просьбы Foreign Policy прокомментировать данные о поставках кассетных боеприпасов.

По данным правозащитных организаций, российская армия неоднократно использовала кассетные боеприпасы в ходе нападения на Украину, что приводило к значительным жертвам, в том числе среди гражданского населения. Согласно докладу Human Rigths Watch, Украина также применяла этот тип боеприпасов, однако Россия использовала их чаще, в том числе против гражданских целей (последнее Минобороны России отрицает). В докладе Amnesty International говорится о гибели от таких боеприпасов сотен жителей Харькова.

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