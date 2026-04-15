Фотографа Шишко задержали после возвращения в Беларусь

Белорусский фотограф Александр Шишко был задержан в аэропорту Минска по возвращении из Тбилиси, сообщил проект Dissidentby. Информацию сайту "Позірк" подтвердил правозащитник Роман Кисляк. По данным Dissidentby, задержание произошло 11 апреля.

"Александр жил в Тбилиси как минимум с 2022 года. Почему он вернулся в Беларусь, сказать сложно - возможно, скучал по родине, родным. Думаю, он просчитался насчет риска задержания, рассчитывал, что проскочит", - рассказал Кисляк. По его словам, уголовное дело предположительно связано с участием фотографа в праздновании Дня Воли в 2024 году. "Насколько я знаю, уголовное дело возбуждено по факту проведения Дня Воли за границей, и в рамках этого дела в Беларуси в его квартире проводился обыск", - добавил Кисляк.

День Воли - 25 марта, годовщина провозглашения в 1918 году независимости Белорусской Народной Республики. После распада Советского Союза он ненадолго стал государственным праздником, но затем власти во главе с Александром Лукашенко начали запрещать его празднование. Символы Дня Воли - бело-красно-белый флаг и герб "Погоня" - стали символами протестного движения, отмечает "Настоящее Время".

В октябре 2025 года сообщалось, что более ста человек были задержаны по возвращении в Беларусь, однако эта цифра может быть значительно выше. О допросах и задержаниях в белорусских пунктах пропуска правозащитный центр "Весна" регулярно сообщает уже несколько лет. 3 апреля также сообщалось о задержании на польско-белорусской границе фотографа Андрея Ленкевича.

Власти в Минске регулярно угрожают уголовным преследованием участникам публичных акций за рубежом. Следственный комитет Беларуси в нынешнем году пригрозил уголовным преследованием и конфискацией имущества за участие в акциях в честь Дня Воли за рубежом.

Согласно данным правозащитных организаций, по состоянию на 15 апреля в Беларуси признаны политическими заключёнными более 900 человек. При этом несколько сот политзаключённых в последние месяцы были освобождены в рамках договорённостей с США.