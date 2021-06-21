Сотрудники нижегородского центра по борьбе с экстремизмом проверяют публикацию блогера Марии Чистякова (Мари говори), сообщает "МБХ медиа".

На Пасху девушка выложила фотографию в нижнем белье с изображением Богородицы на трусах. В прокуратуру поступило 49 гражданских заявлений с жалобами на неё.

Ранее, как утверждает Чистякова, на эту же публикацию жаловались и в Следственный комитет. Но тогда следователь отказался возбуждать уголовное дело об оскорблении чувств верующих (148 статья УК).

"Я так понимаю, что пока что идёт проверка. Но эшник сказал, что, в отличие от Следственного комитета, он дело, скорее всего, заведет, потому что 49 граждан обвиняют меня во всех смертных грехах", — прокомментировала Чистякова.

На допросе Чистякова отказалась давать показания, воспользовавшись 51 статьей Конституции. Фотографию проверит религиовед. Лингвистической экспертизы не будет.

"Религиовед пытается найти в женском теле оскорбление чувств верующих, лингвист сказал, что он им тут не поможет, потому что ничего не найдет", — добавила блогер.

Чистякова снимает видеоролики для YouTube в том числе на социально-политические темы.

В 2020 году по статье об оскорблении чувств верующих было вынесено два обвинительных приговора, один обвиняемый был отправлен на принудительное лечение. В 2019 году по ней были осуждены три человека.