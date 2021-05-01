Куличи пекут, в храмы не ходят. Пасха, ковид и религия в России

2 мая православные христиане отмечают Пасху. В нынешнем году, как и в прошлом, празднование проходит в сложных условиях пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений. Влияние пандемии на религиозность изучал Левада-центр (он принудительно внесен российскими властями в список "иноагентов", но не согласен с этим).



Социологи спросили у россиян: какую роль в вашей жизни играет религия? Ответы разделены на четыре категории: очень важную – говорят 15% граждан; довольно важную – 26%; не слишком важную – треть респондентов; не играет никакой роли – снова 26%. Таким образом, существенный перевес оказывается на стороне тех жителей страны, для которых религия не важна. Интересно, что по сравнению с 2005 годом, когда проводился такой же замер, эти цифры изменились совсем незначительно. О чем это свидетельствует? О результатах исследования рассказывает социолог Ксения Агапеева.



– Если судить по ответам на этот вопрос и на вопрос о вере в Бога, то значимых изменений в последнее время не произошло (в 2020 году 9% ответили, что не верят в Бога, а 35% не испытывают в этом сомнений, и эта картина не менялась с середины нулевых). При этом менялась доля респондентов, которые формально относят себя к православным (с 2005 года она росла с 60% до 80%, а потом снизилась до 70%).

То, что респондент называет себя православным, ничего не говорит о системе его ценностей

Здесь важно отметить, что религиозная самоидентификация зачастую представляет собой культурную идентификацию (принадлежность к культуре), и только по ней сложно дать оценку религиозности. В качестве подтверждения можно привести такие данные: среди тех, кто назвал себя православными, 50% ответили, что религия играет не слишком важную роль или вообще не играет роли в их жизни. Также то, что респондент называет себя православным, ничего не говорит о системе его ценностей или нравственной ориентации – например, отношение к добрачным сексуальным связям не отличается существенным образом у тех, кто считает себя православными, и у тех, кто не относит себя к какому-либо вероисповеданию. В то же время среди верующих, для которых религия играет важную роль, больше доля тех, кто считает такие отношения неприемлемыми.



– Похоже, что пандемия практически никак не повлияла на оценки россиянами своей религиозности?



– Это в какой-то мере работает для тех, в чьей жизни религия играет большую роль, но их доля в обществе не очень велика (исследователи называют эту группу ядром религиозного населения). Интересно, что доля тех, кто признает такое влияние эпидемии на веру других людей, значительно больше.

– На сайте Левада-центра приводятся данные аналогичного исследования, проведенного Pew Research Center летом 2020 года в 14 странах. На первых местах по роли религии в жизни граждан – США, Италия и Канада, на последних – Япония, Швеция и Дания. Что можно сказать о месте России в этом списке?

Растет доля тех, кто не доверяет Церкви

– Картина в России в целом сходна с другими странами бывшего соцлагеря, для населения которых характерна связь религиозной и культурной идентичности, хотя доля воцерковленного населения довольно невелика. Полученный список можно рассматривать как очередную иллюстрацию снижения религиозности населения в протестантских странах, причем эта тенденция характерна и для США, хотя они занимают верхнюю строку в списке. Россия продолжает занимать место в середине (эта позиция подкрепляется данными и других исследований).



– Православными называют себя 69% опрошенных. При этом ходят в церковь раз в месяц и чаще только 11%. Как такое возможно?



– В 2005 году доля людей, называющих себя православными, была порядка 60%, так что за последние 15 лет произошел сначала рост этой категории граждан (пик можно отметить в 2016 году), а затем их количество снизилось за счет увеличения доли тех, кто не относит себя к какому-либо вероисповеданию. Особенно заметна эта тенденция среди молодежи. Можно выдвинуть гипотезу, что среди этой возрастной группы теряется ценность "православия" как фактора культурной идентичности, но для ее подтверждения требуются дальнейшие наблюдения. В качестве другого связанного показателя можно указать рост доли тех, кто не доверяет Церкви (в 2020 году на вопрос "В какой мере, на ваш взгляд, заслуживает доверия церковь, религиозные организации?" – вариант "не заслуживает доверия" выбрали 21%, а в 2017-м – 11%).



Разрыв между 70% православных и 11% посещающих службы иллюстрирует разницу между долей тех, кто декларирует принадлежность к православию, и тех, кто составляет "религиозное ядро" населения. Причем если, например, в США можно говорить о том, что происходит снижение частоты посещения богослужений, то в России за последние годы такая тенденция не отмечается. Колебания в доле православных происходят за счет доли тех, для кого это в первую очередь фактор культурной идентичности, не связанной с религиозной верой как таковой, – отмечает социолог Ксения Агапеева.

В списке самых важных для россиян праздников Пасха занимает третье место после Нового года и Дня Победы. Однако, по свидетельству социологов, для подавляющего большинства населения празднование Пасхи заключается в основном в соблюдении традиций (самая популярная – красить яйца); это относится даже к тем, кто называет себя православными. При этом подавляющее большинство россиян сохраняют обычный режим питания во время Великого поста, который в церковной традиции является важнейшей подготовкой к празднованию Пасхи. Лишь считаные проценты граждан в опросах разных лет говорят о том, что полностью соблюдают пост в это время.

Для подавляющего большинства населения празднование Пасхи заключается в соблюдении традиций

О процессах, происходящих в российском обществе в связи с религиозностью, рассуждает Александр Солдатов, главный редактор информационно-аналитического интернет-портала Credo.Press, корреспондент "Новой газеты".



– Религиоведы различают частную, приватную религиозность (какие взгляды человек исповедует у себя дома, в кругу близких), и институциональную религиозность (ходит ли он в храмы, совершает ли обряды, принимает ли участие в таинствах, может ли канонически сформулировать свое вероисповедание в соответствии с доктриной той или иной конфессии). Сейчас я вижу тенденцию к снижению институциональной религиозности, она находится в России на очень низком уровне. Частная же религиозность, которая представляет собой эклектическую смесь обрывков каких-то магических представлений, суеверий, канонических верований, более-менее заметна. По моим ощущениям, половина населения, а то и больше, так или иначе охвачена такой стихийной религиозностью, но это не приводит к хождению в храм и участию в канонических формах религиозной жизни. В исламских регионах чуть-чуть иная картина; там и в советские времена религиозность была высокой, особенно на Северном Кавказе. Даже в Москве мы видим участие верующих в крупных мусульманских праздниках на более высоком уровне, чем в православных.



– У современных публицистов можно встретить слово "расцерковление" – что это за процесс?



– Это сленговое словечко, которое является антонимом популярного в 90-е годы термина "воцерковление", то есть возвращения русского народа в церковь после советского периода. Соответственно, процесс оттока иронически называют расцерковлением. Эта тенденция стала заметной в нулевые годы. Еще покойный патриарх Алексий II констатировал, что люди уходят из храмов, их становится меньше. А при патриархе Кирилле вообще произошла настоящая катастрофа, во многом связанная с его личной пиар-катастрофой 2012–2013 годов, а во многом – с другими объективными процессами, происходящими в России, в том числе политическими.



Сейчас этот процесс достиг определенного логического конца, то есть репутация патриарха и Московского патриархата в целом в обществе, может быть, выше, чем репутация партии "Единая Россия" или чиновничества, но, в принципе, я думаю, эти явления воспринимаются людьми как родственные. Церковная иерархия настолько переплелась с чиновничеством и с государственной идеологией, что по ней рикошетом ударяет изменение общественного восприятия власти: она уже не отделяется от политической элиты и воспринимается как один из департаментов правящей корпорации.

В советские времена невозможно было представить, чтобы на Пасху было так мало людей в храме

В Москве, благодаря тому, что патриарх Кирилл затеял гигантскую программу строительства новых храмов, я думаю, наблюдается просто переизбыток храмов РПЦ. Жители разных районов часто выходили на протестные акции против строительства новых церквей, когда ими пытались застраивать зеленые зоны. Поэтому на рядовых службах храмы обычно стоят полупустые, разве что на Пасху есть какая-то наполняемость, но и то в старых "намоленных" храмах она довольно заметна, а в новых на низком уровне. В советские времена невозможно было себе представить, чтобы на Пасху было так мало людей в любом храме, пусть даже в самом труднодоступном, сельском.

Коронавирусные события прошлого года, когда храмы были недоступны для большинства людей на Пасху или в Великий пост, тоже стали дополнительным фактором оттока. Многие люди узнали, что можно отмечать эти праздники и в других форматах. Сам патриарх и официальная церковь им разъясняли, что посещение храма – это не какое-то ультимативное требование, праздник состоит не в этом, и даже давали рекомендации, как проводить его в домашних условиях.



– Каковы последствия всех этих процессов для российского общества?



– Я не скажу, что люди начинают меньше ходить в храмы, потому что они становятся злее или греховнее, как мы иногда слышим в проповедях даже с высоких амвонов. На мой взгляд, это здоровая нравственная реакция. Я считаю, что современная Московская патриархия – это корпорация, созданная советской властью, а не та тысячелетняя историческая Русская церковь, которая была разгромлена во время гонений 20–30-х годов, и от нее практически ничего не осталось. В 1943 году Сталин воссоздавал Московский патриархат уже совершенно на новой основе, под новые задачи: в основном внешнеполитические. И я не вижу в "расцерковлении" признака греховности народа, скорее это выходит наружу та скрытая проблема, которая изначально была присуща этой религиозной организации.

Протест людей против Московской патриархии вызван тем, что их пытались загонять туда силой

Что придет ей на смену? В Западной Европе многие верующие не связывают свою религиозность с принадлежностью к какой-то одной конкретной деноминации. Вот это возможная альтернатива. У нас в начале 90-х годов, помимо Московского патриархата, стали открываться приходы и канонические структуры альтернативных православных церквей, например, Русская зарубежная церковь, которая в советские времена была в эмиграции. Но их довольно быстро загасили с помощью репрессий и административного прессинга, и от них сейчас мало что осталось. Процесс религиозного многообразия, плюрализма, развивавшийся в 90-е годы, был подавлен очень искусственно. Отчасти протест людей ногами против Московской патриархии вызван тем, что их пытались загонять туда силой, запрещая и ограничивая альтернативные течения.



– Что такое так называемая "гибридная религиозность"? Насколько я понимаю, она тоже достаточно распространена в российском обществе.

Для россиян православная идентичность является в большей степени культурно-исторической и этнической, чем конфессиональной

– Это такое эклектическое сочетание и переплетение элементов разных философских систем и убеждений. Яркий пример такой религиозности – Александр Лукашенко, который говорит: "Я – православный коммунист" или даже "православный атеист". Она часто присуща людям старшего поколения. Это желание не отрекаться от своих бывших советских ценностей и вместе с тем вернуться к каким-то православным корням, выбрав для себя из этих корней то, что наиболее комфортно и интересно. Это отказ от мировоззренческой революции, попытка совместить несовместимое – и остатки советского атеизма, и какие-то атрибуты православной религиозности, как правило, чисто внешние. Кто-то добавляет к этому еще магические представления в духе технократической магии, какая была у Рерихов или в саентологии.



На Западе такие технологические подходы к религиозности очень популярны в некоторых новых религиозных движениях – саентологии или неоиндуистских культах: можно сделать какие-то легкие психофизические упражнения и получить немедленный результат – закон кармы, закон биоэнергетических, торсионных полей, сюда же добавляется и какая-то конспирология. Все это смешивается в гремучую смесь: это я и называю гибридной религиозностью. Ни одна конфессия, ни одно официальное церковное руководство не признает таких верующих своими единомышленниками. Эти люди сами для себя, как пазл, из фрагментов разных традиций собирают индивидуальный комплект религиозных взглядов и практик. Я видел людей, например (один даже называл себя епископом), которые совмещают православную Иисусову молитву с мантрой Общества сознания Кришны, говорят, что одно другому не противоречит, так как "Кришна – это и есть Христос".



– Многие россияне в социологических опросах называют себя православными (лет 15 назад эта цифра доходила до 80 с лишним процентов), не посещая при этом храмы и не участвуя в таинствах.



– Для россиян православная идентичность является в большей степени культурно-исторической и этнической, чем конфессиональной, догматической. Многие из тех, кто в этих опросах называет себя православными, признаются, что не верят в Бога, загробную жизнь и воскресение мертвых. Ну, а в чем же тогда состоит их православие? Получается, что православие – это просто национальная культура, оторванная от мировоззрения, предполагающая лишь необходимость красить яйца или крестить ребенка, то есть совершать выхолощенные обряды, связанные с национальной идентичностью.



В свое время будущий патриарх Кирилл (тогда еще митрополит) ухватился за этот феномен и попытался его использовать. Он изобрел такую концепцию: "православный по рождению". Было время, когда православными считались только те, кто ходит в храм и участвует в таинствах. По церковным канонам так оно и есть: если человек не причащается в течение определенного времени, он не может считаться православным. Но Патриархия, чтобы в новых российских реалиях позиционировать себя как носительницу национального духа, религиозную организацию с привилегированным статусом, имеющую право на особую государственную поддержку и финансирование, заявила, что к ней принадлежит абсолютное большинство граждан России, потому что они, например, крещены в православие. Потом выяснилось, что и крещено-то не так много: 50%, а то и меньше. Но так родилась концепция "православных по рождению".



Митрополит Кирилл учил, что для принадлежности к православию не обязательно даже креститься, а надо просто родиться в этой традиции, получить христианское имя и в самом абстрактном виде усвоить какие-то нравственные представления, проистекающие из христианства. На самом деле, конечно, никаких "православных по рождению" нет, и с точки зрения церковного учения православным можно быть только по убеждению, сознательно приняв эту веру и исповедуя ее, участвуя в таинствах. Все остальное – чисто внешняя национально-этническая идентификация.



– Как, по вашим наблюдениям, пандемия нового коронавируса повлияла на религиозность в российском обществе?

Митрополит Кирилл учил, что для принадлежности к православию не обязательно даже креститься, а надо просто родиться в этой традиции

– Пандемия разоблачила некоторые расхожие мифы и стереотипы, которые еще удерживали в поле институциональной религиозности колеблющихся людей. Например, считалось, что освятить куличи и яйца, без которых и Пасха не Пасха, можно только в храме: батюшка должен прочесть специальную молитву и окропить их святой водой. После того как санитарные власти вынесли предписание закрыть доступ прихожан в храмы на Пасху, сами же церковные власти стали выступать с разъяснениями. Оказывается, все это можно сделать и в домашних условиях: вот вам текст молитвы, которую вы можете прочитать сами, у каждого есть дома святая вода – пожалуйста, окропите ею куличи и яйца, и будет тот же результат, что и в храме.

На сайте Московской патриархии вывешивались тексты богослужений, которые можно совершать своими силами, в домашних условиях. Получилось, что сама клерикальная корпорация приняла участие в опровержении той мифологии, которая раньше, наоборот, использовалась для привлечения людей в храмы и сбора пожертвований за совершение треб. Оказывается, очень многое можно совершать самим, и храм может быть в каждом доме. Кстати, так оно и было в советские времена, в эпоху гонений 1930-х годов, когда храмов почти не оставалось: христиане собирались по домам и даже под открытым небом. Есть много воспоминаний о катакомбной церкви, которая не имела никаких храмов и при этом жила полнокровной православной жизнью, свободной от политических задач и обслуживания интересов власти.

Оказывается, очень многое можно совершать самим, и храм может быть в каждом доме

На мой взгляд, пандемия позитивно повлияла на религиозность. Многие суеверия и чисто коммерческое использование религиозных взглядов людей стало уменьшаться, и вместо институциональной религиозности стала преобладать частная. Люди со своей верой (у кого она была) ушли внутрь своих душ, домов и семей, а храмовое благочестие осталось уделом еще меньшего процента россиян, чем до эпидемии, – считает Александр Солдатов, главный редактор интернет-портала Credo.Press.



Своими наблюдениями по поводу того, как повлияла пандемия COVID-19 на церковную жизнь, делится протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Космы и Дамиана в Шубине.



– В прошлом году, примерно за месяц до Пасхи посещаемость нашего храма резко упала. Тут сыграли роль различные предупреждения и просьба патриарха довольствоваться просмотром богослужений по телевизору. При этом он ссылался на пример Марии Египетской, которая 40 с лишним лет жила в пустыне, не бывала в храме, не исповедовалась и не причащалась, но, тем не менее, стала святой. Многие священники служили практически в пустых церквях, но это компенсировалось тем, что храмы вели трансляции богослужений в интернете, а также на телеканале "Спас". Это помогало людям участвовать в религиозной жизни даже в такое сложное время.

Летом, когда карантинные ограничения ослабили, люди понемногу стали возвращаться в храмы, но я бы сказал, что прихожан было процентов десять от их обычного числа. К сентябрю количество стало расти, и где-то к Новому году храмы заполнялись примерно наполовину. Сейчас процесс также идет в сторону увеличения, хотя, конечно, прихожан все равно много меньше, чем до пандемии.



– Современной православной церкви свойственно рассматривать эпидемии как кару небесную?

Вера – это путь, который начинается с каких-то простых, элементарных вещей

– В прямом смысле – я бы так не сказал, но, конечно, это некий знак и повод задуматься о многом, прежде всего о том, что конец наш в этой, земной жизни неизбежен. Еще – о том, что людям в такие времена необходима помощь. Многие верующие замечательно проявили себя, помогали заболевшим и пожилым людям, сидевшим дома в самоизоляции. И, конечно, таким образом Бог показывает нам, что мы как человечество едины, все подвержены общим несчастьям, и поэтому мы не должны враждовать друг с другом. Это как еще один призыв к примирению между разными странами, народами и культурами.



– Как, по вашим наблюдениям, меняется ситуация с религиозностью в российском обществе в последние десятилетия?



– Резкий рост был в начале 90-х годов, а потом пошло снижение. Люди больше устремляются к материальным ценностям, рост духовных запросов происходит крайне медленно. Но хорошо, что люди у нас сейчас в этом отношении свободны: нет никаких привилегий ни для верующих, ни для неверующих.



"Православный" для современного россиянина означает скорее то, что он принадлежит этой стране, этой христианской традиции. А участие в жизни церкви требует от человека уже следующего шага. Ведь вера – это путь, который начинается с каких-то простых, элементарных вещей. И путь всегда предполагает движение вперед, ведь жизнь наша – как река, где плыть приходится против течения, и если мы останавливаемся, нас сносит назад. Нужно все время делать усилия, чтобы продвигаться вперед, чтобы был рост не только материальный или научный, но и духовный. Однако процесс этот идет крайне медленно. Отец Александр Мень справедливо отмечал, что христианство еще только-только начинается, человечество пока освоило очень немного христианских норм жизни.



Как часто человек ходит в церковь – это вопрос его дисциплины и возможностей. Самое главное – чтобы сам он жил по-христиански. Это означает поступать с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобою, жить скромно, помнить, что возвышающий себя будет унижен. Еще в книге пророка Михея (а это V век до рождества Христова) ясно сказано: Господь ожидает от человека, чтобы он поступал справедливо, творил дела милосердия и смиренномудрый ходил перед Богом. А христианство еще усиливает все эти наставления Завета: человек получает особую силу, для того чтобы поступать хорошо, противостоять своим порочным мыслям и желаниям. Когда он проникается духом Христа, у него появляется сила, чтобы жить по-христиански, жить отдачей. Это гениально выразил Максимилиан Волошин:



Вы отдали: и этим вы богаты,

Но вы рабы всего, что жаль отдать.

Нам всем предстоит рано или поздно закончить свой земной путь, а что дальше?

Речь может идти о времени, деньгах, вещах или о чем-то еще. Конечно, это не значит, что нужно все отдать и остаться нищим. Но это жизнь как служение.



– Пасха – один из значимых и любимых россиянами праздников. Вы это ощущаете? В это время в храме бывает значительно больше народу, чем в другие церковные праздники?



– Да, конечно. Ведь это событие касается каждого человека: нам всем предстоит рано или поздно закончить свой земной путь, а что дальше? И вот здесь христианство как раз дает ответ. Христос прожил всю нашу жизнь, со всеми ее страданиями и унижениями, вплоть до смерти, и победил смерть воскресением. Это праздник победы над смертью, воскресения Христа, которое открывается для каждого человека: наша личность не умирает вместе с телом. Многие люди, пережившие клиническую смерть, уверены, что жизнь после смерти существует. Конечно, это всегда остается не доказательством, а свидетельством; доказательств тут в принципе не может быть, потому что Бог оставляет нам свободу выбора. Не случайно Михаил Ломоносов сказал, что Бог дал нам две книги: Библию и природу, и в одной показал свою волю, а в другой – свое могущество. И человек призван изучать обе, чтобы правильно идти по жизни.