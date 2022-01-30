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Украина

"Устали ждать". Фотографы на передовой – о том, что происходит в Донбассе

Photo: Andriy Dubchak/Donbas Frontliner (Copyright)

Угроза массированного вторжения России на территорию Украины, кажется, миновала. По меньшей мере такой вывод можно сделать после заявления командующего войсками Западного военного округа РФ Александра Журавлева о том, что войска возвращаются в места базирования после "плановой проверки боеготовности". Что в последние недели происходило на линии соприкосновения в Донбассе? Об этом рассказывают военные фотографы, работающие на передовой.

Анатолий Степанов
Анатолий Степанов

Анатолий Степанов: "Тише, чем в Киеве"

– Такое чувство, что на передовой тише, чем в Киеве. Это обычное дело: чем дальше от столицы и ближе к фронту, тем спокойнее. Здесь все знают, что нужно делать. Нет ничего похожего на истерию, которую вы видите в СМИ. За последний месяц на передовой действительно ничего не изменилось, – говорит фотограф Анатолий Степанов, много лет снимающий в Донбассе. – Летом были артиллерийские обстрелы, а сейчас используется преимущественно стрелковое оружие – это мелочи. Война сейчас в спячке.

Украинский военный на позиции близ Луганска. 22 января 2022 года
Украинский военный на позиции близ Луганска. 22 января 2022 года

Хотя здесь в целом спокойно, но в пятницу вечером (21 января) в паре километров от позиции, где мы находились с журналистами, завязался настоящий бой. Работали 82-миллиметровые минометы, крупнокалиберный пулемет "Утес", обе стороны противостояния использовали ручные противотанковые гранатометы. Ожесточённая стрельба длилась около 90 минут, но на линии соприкосновения в общем обстановка сохранялась спокойная. То, что произошло, скорее напоминало спор между двумя сторонами противостояния.

Портрет Владимира Путина используется на передовой для тренировки точности стрельбы, 22 января
Портрет Владимира Путина используется на передовой для тренировки точности стрельбы, 22 января

Во время общения с десантниками один из офицеров сказал: если начнется российское вторжение, то, скорее всего, все они погибнут. Он также сказал, что солдаты на фронте – это щит, который во время вторжения позволит выиграть время тем, кто находится на следующей линии обороны.

Я не думал о плане побега на случай, если произойдет вторжение. Моя работа – фотографировать все, что будет происходить. Я намерен оставаться здесь, на востоке.

Окопы на линии соприкосновения в Луганской области Украины
Окопы на линии соприкосновения в Луганской области Украины

Я предполагаю, что существуют разные планы вторжения. Но сомневаюсь, что даже Россия знает, какой из этих сценариев она использует, если вообще она намерена использовать любой из них. От границы с Беларусью до Киева – менее 100 километров.

Андрей Дубчак: "Настроение другое"

– Сейчас на линии соприкосновения чувствуется спокойствие – только обычные единичные перестрелки. Но настроение царит другое, чем несколько недель назад, когда люди были безразличны к разговорам о вторжении, – рассказывает украинский фотожурналист, основатель проекта Donbas Frontliner Media, Андрей Дубчак, снимающий события в том числе на линии соприкосновения близ Мариуполя. – Всего месяц назад люди не верили в возможность вторжения российских войск. Они полагали, что будет такая же ситуация с наращиванием солдат и военной техники, как весной. Теперь же слухи о вторжении бесспорно затрагивают как военных, так и гражданских. Трудно оставаться в стороне от новостей в интернете и на телевидении.

Фотограф Андрей Дубчак
Фотограф Андрей Дубчак

Недавно я работал на рынке в Мариуполе, именно в том месте, которое в 2015 году попало под интенсивный обстрел из реактивных систем "Град". Какие-то бабушки начали на меня кричать. Это было неожиданно и указывало на напряжение, которое испытывают люди.

Украинский военный возлагает цветы в память о 31 погибшем в Мариуполе семь лет назад во время массированного обстрела. 24 января 2022
Украинский военный возлагает цветы в память о 31 погибшем в Мариуполе семь лет назад во время массированного обстрела. 24 января 2022

Падает и курс гривны, при этом растет цена на бензин. Один солдат сказал мне, что он "устал ждать" российского вторжения, и даже упомянул, что "пусть это уже случилось бы". По его мнению, шансы полномасштабной войны примерно 50 на 50.

Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области

У меня большой опыт понимания статической окопной войны, но, честно говоря, я не владею знаниями о стремительных вооруженных конфликтах.

Знак, предупреждающий о минировании близ линии соприкосновения
Знак, предупреждающий о минировании близ линии соприкосновения

Недавно один журналист спросил солдата на линии соприкосновения: "Здесь безопасно?" Солдат был смущен таким вопросом, он громко рассмеялся и ответил: "Это место совершенно несовместимо с безопасностью", – говорит Андрей Дубчак.

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