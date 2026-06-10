Франция может лишить убежища художника и активиста Павленского

Французское ведомство по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA) запустило процедуру лишения художника-акциониста Петра Павленского статуса беженца. Об этом написал сам Павленский, опубликовав копию соответствующего уведомления. Документ датирован 26 мая 2026 года.

В нём сказано, что статус беженца, который был предоставлен Павленскому в апреле 2017 года, может быть отозван из-за двух приговоров, которые ранее были вынесены Павленскому во Франции. На их основании власти могут "прийти к выводу, что ваше пребывание на территории Франции представляет серьёзную угрозу для французского общества", - говорится в письме. авленскому предлагается в течение 21 дня дать объяснения по фактам привлечения к уголовной ответственности и представить документы и прочие доказательства в пользу сохранения статуса беженца.

"Похоже власти Франции совсем не любят субъект-объектное искусство", - комментирует письмо Павленский.

Пётр Павленский получил известность благодаря акциям, которые он осуществлял в России. Из-за двух из них против него возбуждались уголовные дела. В 2014 против него возбудили дело по статье о вандализме из-за поджога покрышек на мосту в Петербурге, а в 2016 он несколько месяцев провёл в СИЗО после поджога двери здания ФСБ в Москве. Впоследствии его приговорили к штрафу по статье о повреждении объекта культурного наследия.

Получив убежище во Франции, в 2019 году Павленский был приговорён к условному сроку за поджог двери здания Банка Франции в Париже. Он заявил, что речь также шла о художественой акции. В октябре 2023 года Павленский получил полгода условно по делу о публикации интимного видео бывшего кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво.

В разное время в отношении Павленского выдвигались обвинения в домогательствах и сексуализированном насилии, которые он называл политически мотивированными или же признавал факты, но не соглашался с их интерпретацией.