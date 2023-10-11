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Художник Пётр Павленский в Париже приговорён к 6 месяцам условно

Пётр Павленский

Суд в Париже приговорил российского художника-акциониста Петра Павленского к шести месяцам условного срока. Он обвинялся в нарушении неприкосновенности частной жизни политика Бенжамена Гриво, который в 2020 году баллотировался в мэры французской столицы. В течение полугода Павленский будет носить электронный браслет, сообщает Le Figaro.

Во время предвыборной кампании Павленский опубликовал в интернете интимные фото и видео с участием Гриво. Он заявил, что взял их из компьютера своей подруги Александры де Таддео, которая якобы ранее была любовницей политика. Павленский заявил, что таким образом хочет показать лицемерие Гриво, который в своей кампании делал упор на ценность крепкой семьи (Гриво женат, у него трое детей). После этого политик снял свою кандидатуру с выборов.

Также Павленский говорил, что намерен и дальше обличать лицемерие политиков. Ведущие политики Франции осудили публикацию видео, назвав такие формы политической борьбы недопустимыми.

Павленского и де Таддео задержали в Париже 15 февраля 2020 года. Им предъявили обвинения в нарушении частной жизни и публикации изображений сексуального характера с участием третьего лица без его согласия.

Александра де Таддео также приговорена к шести месяцам илшения свободы условно.

  • Пётр Павленский получил известность своими акциями в России, имевшими острую политическую направленность. Наиболее известна его акция с поджогом двери здания ФСБ на Лубянке, после которой он несколько месяцев провёл в СИЗО. Художник получил политическое убежище во Франции. Там в начале 2019 года он был осуждён на три года лишения свободы (два из них условно) за поджог двери здания Банка Франции, который Павленский тоже назвал художественной акцией.

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