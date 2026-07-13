Франция передаст Киеву истребители и лицензии на производство оружия

Эммануэль Макрон заявил, что Украина заказала 16 французских истребителей Rafale, которые должны поступить на вооружение в 2028–2029 годах. Об этом Президент Франции сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и британским премьер-министром Киром Стармером.

Соглашение о покупке Украиной 100 Rafale было подписано ещё в ноябре 2025 года.

Украина также получит лицензии на производство на своей территории ракет Aster-30 (зенитная управляемая ракета большой дальности, используемая в составе систем ПВО/ПРО SAMP/T), SCALP-EG (французско-британская авиационная крылатая ракета большой дальности, аналог ракеты Storm Shadow) и AASM (французский комплект высокоточного наведения и двигатель для авиационных бомб, превращающий обычные авиабомбы в управляемые боеприпасы с увеличенной дальностью применения).

Ранее на встрече "коалиции желающих" в Париже Владимир Зеленский представил антибаллистическую систему "Фремя" и разработанные украинскими специалистами ракеты для неё. Их первое применение, по словам украинского президента, может произойти еще до конца 2026 года.

Президент Франции сообщил, что союзники Киева договорились начать военные учения в соседних с Украиной странах в рамках подготовки многонациональных сил, которые могут быть развернуты после достижения режима прекращения огня с Россией.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о присоединении Лондона к европейской программе кредитования военной помощи Украине объемом 90 миллиардов евро. Это позволит британским оборонным компаниям участвовать в контрактах, финансируемых в рамках программы поддержки Киева.

Макрон также призвал европейские страны отказаться от национальных оборонных проектов в пользу совместного производства вооружений. Выступая накануне Дня взятия Бастилии, французский президент заявил заявил, что дублирование военных программ ослабляет европейскую оборонную промышленность.

По словам Макрона, Европе необходимо ускорить производство беспилотников, систем ПВО, ракет и боеприпасов, поскольку нынешние темпы не соответствуют растущему спросу.

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