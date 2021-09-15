Франция призывает Мали не сотрудничать с ЧВК "Вагнер"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, выступая в парламенте, что Париж выведет военных из Мали, если в этой африканской стране появятся российские наёмники из частной военной компании "Вагнер".

По словам главы МИД Франции, это совершенно несовместимо с присутствием французских военных в Мали.

По данным французских источников, военное руководство Мали планирует пригласить в страну около одной тысячи сотрудников ЧВК "Вагнер" для обучения малийской армии. В свою очередь, власти в Бамако признали, что вели подобные переговоры с российской стороной, но никаких договоренностей не было достигнуто.

В свою очередь министр обороны Франции Флоранс Парли призвала Мали не заключать соглашения с частной военной компанией "Вагнер". По словам министра, это может подорвать усилия Франции по борьбе с исламскими экстремистами в регионе.

В июле президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французское военное командование до конца года закроет часть своих баз в Мали, где французы помогали освобождать захваченные джихадистами районы. По словам Макрона, в Мали останется несколько сот французских солдат вместо 5 тысяч, находящихся там в настоящее время.

Частная военная компания "Вагнер" – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы, по данным журналистских расследований, принимали участие в операциях в Сирии и Ливии и в войне на востоке Украины. Они также действуют в нескольких африканских странах. Наиболее заметно их присутствие в Центральноафриканской Республике.

Спонсором "ЧВК Вагнера" называют близкого к Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

В августе в Мали произошёл военный переворот, президент страны был арестован, парламент и правительство - распущены. Захватившая власть хунта называет себя Национальным комитетом спасения народа.