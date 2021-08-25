СМИ: наёмники из РФ используют в ЦАР как тюрьму яму в земле

Российские наёмники и правительственные войска Центральноафриканской республики содержат задержанных, которых подозревают в поддержке отрядов вооружённой оппозиции, в вырытых в земле глубоких ямах без еды и элементарных удобств. Такие утверждения - со ссылкой на очевидцев - содержатся встатье о российской политике по отношению к ЦАР, опубликованной в американском издании Foreign Policy.

В статье описана одна из таких импровизированных тюрем - на военной базе в Бамбари. Утверждается, что речь идёт о яме глубиной шесть и шириной четыре метра. Задержанные мужчины и женщины содержатся там вместе. Туалета там нет, укрыться от палящего солнца или от дождя негде. Еду и воду пленникам дают редко. Задержанных могут выпустить из ямы за выкуп в несколько сот долларов - это большая сумма для ЦАР, большая часть населения которой живёт в нищете.

Утверждается, что в стране несколько таких секретных тюрем.

В статье описывается мрачная картина происходящего в ЦАР, где продолжается гражданская война. По мнению автора материала, наёмники из так называемой ЧВК Вагнера, совершая преступления против мирного населения и жестоко расправляясь с противниками правительственных войск, теряют симпатии местных жителей и тем подрывают позиции Москвы в регионе - то есть добиваются целей, противоположных тем, к которым стремятся российские власти.

Ранее ряд СМИ, а также эксперты ООН, обвинили российских наёмников в ЦАР в массовых нарушениях прав человека.

В Центральноафриканской республике с 2013-го года идёт вооружённая борьба между повстанцами и действующими властями. Из России в ЦАР для помощи президенту республики перебрасываются военные консультанты и наемники с тяжёлыми вооружениями и бронетехникой. Западные СМИ сообщали, что общее количество росийских наёмников может составлять около двух тысяч человек. Они воюют вместе с правительственной армией, а также охраняют ключевые контрольные пункты и стратегические объекты. В Кремле присутствие в ЦАР наёмников отрицает. Посол России в ЦАР заявляет о присутствии 535 российских военнослужащих-"инструкторов", которые "не участвуют в боевых действиях, если только их самих не атакуют".

30 июля 2018 года в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они снимали фильм-расследование о деятельности наёмников из "частной военной компании Вагнера" – российского неофициального военного подразделения, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы, по данным журналистских расследований, принимали участие в наземных операциях в Сирии и Ливии и в войне на востоке Украины. Спонсором "ЧВК Вагнера" называют близкого к Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.