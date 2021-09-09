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Франция простилась с актёром Жан-Полем Бельмондо

Церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо, Париж, 9 сентября 2021 года

Во Франции простились с актёром Жан-Полем Бельмондо. Он умер в понедельник на 89 году жизни.

Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с Жан-Полем Бельмондо, Париж, 9 сентября 2021 года
Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с Жан-Полем Бельмондо, Париж, 9 сентября 2021 года

Траурная церемония прошла в Почётном дворе исторического Дома инвалидов. На ней, помимо родственников артиста, рисутствовал президент Франции Эммануэль Макрон и члены правительства во главе с Жаном Кастексом. Мероприятие также посетил бывший президент Франсуа Олланд.

Макрон в своём выступлении назвал Бельмондо "героем, прожившим тысячи жизней". После речи президента прозвучал гимн Франции.

Как сообщают СМИ, похороны пройдут в пятницу, 10 сентября, в семейном кругу.

За свою карьеру Жан-Поль Бельмондо снялся в 80 фильмах. Дебютировал он в 1956 году в короткометражном фильме "Мольер". В 1960 году известность актёру принесла роль молодого преступника Мишеля Пуакара в картине Годара "На последнем дыхании". Лента вошла в историю мирового кино.

В 2001 году Бельмондо перенёс инсульт и вернулся в кино только в 2008 году. Тогда он снялся в роли бездомного в фильме Франсиса Юстера "Человек и его собака". Картина была снята специально для артиста.

Последний раз на экранах Бельмондо появился в 2016 году в документальном фильме "Бельмондо глазами Бельмондо" о своей работе в кино и театре.

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