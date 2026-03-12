Франция выдала гуманитарные визы Алексею и Маше Москалевым

Франция выдала гуманитарные визы Алексею Москалеву и его дочери Марии, они уже прибыли в Париж. Об этом сообщили "Эхо" и "Новая газета Европа".

Москалев стал объектом внимания силовиков после того, как в апреле 2022 года Мария нарисовала на уроке в школе антивоенный рисунок. На нем была изображена женщина с украинским флагом, которая закрывает собой ребенка от российских ракет. На рисунке были надписи "Слава Украине!" и "Нет войне!". Директор школы написала заявление в полицию.

После этого на Москалева составили протокол о "дискредитации" армии и оштрафовали, а затем возбудили уголовное дело. В марте 2023 года его приговорили к двум годам колонии, а в октябре 2024 года он вышел на свободу.

После освобождения Москалевы уехали в Армению. Они обратились в правозащитную организацию inTransit за помощью в получении немецкой гуманитарной визы. По словам правозащитников, возможность ее оформления осложнялась тем, что Москалеву долго не выдавали загранпаспорт России.

"Несмотря на усилия немецкого МИД по ускоренному рассмотрению кейса Москалевых, Германия перестала рассматривать заявки с мая 2025 года, а с августа де-факто была заморожена процедура немецких гумвиз по 22.2 параграфу в целом", – рассказал координатор inTransit.

В конце декабря 2025 года Машу Москалеву, по данным "Новой газеты Европа", начали искать органы опеки, а из-за ее антивоенного телеграм-канала был риск возбуждения дела о "дискредитации" армии уже против нее самой.

После этого Москалевы попросили inTransit подать документы во французский МИД. В феврале их запрос был одобрен и 10 марта семья получила документы.

"Они долетели до Парижа. Мы очень рады, и благодарим МИД Германии, который приложил все возможные усилия, чтобы предоставить Москалевым защиту. И МИД Франции, за защиту в этом случае и в принципе – за то, что они продолжают оказывать поддержку россиянам, которых политически преследуют. Это особенно ценно на фоне закрытия аналогичных программ в других странах", – отметил координатор inTransit.