Франция задержала британский рыболовецкий траулер

Франция в ночь на четверг задержала в своих водах британский рыболовецкий траулер - на фоне обострения спора между Парижем и Лондоном о рыболовецких лицензиях, а также о таможенном контроле.

Власти Франции заявили, что британское судно ловило рыбу во французских водах без необходимой лицензии. Под наздором судов морской жандармерии оно было направлено в порт Гавра. Улов конфискован, а капитану, как сообщается, грозит уголовное преследование.

Споры о рыболовстве продолжаются последние месяцы. Британия отказывается выдавать французским рыболовецким судам дополнительные лицензии на вылов рыбы в британских водах. В среду Франция объявила об ответных мерах - со 2 ноября она ужесточит таможенный контроль на границе с Британией, которая после выхода из ЕС перестала быть частью европейского общего рынка. Франция также пригрозила остановить экспорт электроэнергии в Британию, которая и без того сталкивается в последнее время с энергетическим кризисом.

Представитель британских властей назвал действия Франции разочаровывающими и непропорциональными и "не такими, каких мы ждали бы от союзника и партнёра". Власти Франции подчёркивают, что готовы к переговорам.