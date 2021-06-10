Француз, который дал пощёчину Макрону, получил 4 месяца тюрьмы

Гражданин Франции Дамиан Тарел, который 8 июня дал пощёчину президенту страны Эммануэлю Макрону, приговорён судом к 18 месяцам тюремного заключения. За решёткой он проведёт только 4 месяца - к оставшимся 14 месяцам он приговорён условно.

Статья, по которой судили Тарела, предусматривала наказание до 3-х лет лишения свободы и штраф.

Инцидент с пощёчиной произошёл в среду на юго-востоке Франции. Макрон вышел пообщаться с собравшимися сторонниками. В этот момент его ударил находившийся среди них 28-летний Тарел. На записи видно, что он прокричал в этот момент "Долой макронизм" и боевой лозунг французской армии королевских времён "Монжуа Сен-Дени!" В своём поступке он на суде не раскаялся, заявив, чтр Макрон, по его мнению, воплощает "упадок страны". Он также высказал симпатии по отношению к антиправительственному движению "жёлтых жилетов". Известно, что он занимается реконструкцией средневековой истории.

Сам Макрон не придал инциденту большого значения, сказав, что продолжит встречаться с избирателями. При этом он посетовал на атмосферу ненависти в социальных сетях и назвал физическое насилие неприемлемым. Многие политики, в том числе оппоненты Макрона, осудили нападавшего.