Французская таможня: в мире растёт торговля черепами редких животных

Французская таможня объявила в четверг о конфискации крупной партии черепов животных, находящихся под охраной правительств в разных странах. Только за последние семь месяцев, таможенники обнаружили около 400 черепов, что, по оценке экспертов, отражает растущие обороты нелегальной торговли этим "товаром". Об этом сообщил телеканал France 24, ссылаясь на сообщения AFP.

Сотрудники таможни в парижском аэропорту Шарль-де-Голль перехватили 392 почтовых отправления с запрещённым грузом с мая по декабрь 2022 года - это были, в основном, черепа приматов из Камеруна, а получателями значились коллекционеры в США.

Таможня в аэропорту также выявила сотни посылок с черепами или костями других животных.

Ни в одном из задержанных почтовых отправлений не было документов, подтверждающих назначение груза для продажи или других целей.

"Контрабанда черепами или костями охраняемых животных - один из быстро развивающихся видом нелегальной торговли после наркотиков, оружия и подпольной перевозки людей," - заявил журналистам Жильбер Бельтран, шеф таможенного отделения аэропорта Шарль-де-Голль. Он продемонстрировал сотни черепов, челюстей и рогов, добытых в результате браконьерской охоты на охраняемых животных. По словам Бельтрана, этот "грязный бизнес" приносит ежегодно от 8 до 20 миллиардов евро.

Впервые таможенники столкнулись с "торговлей черепами" в мае 2022 года, когда проверяли посылки из Африки.

Как рассказал специалист в области контрабанды, кости небольших приматов стоят от 30 до 50 евро, более крупные - от 400 до 500 евро, а цена черепа шимпанзе на чёрном рынке стоит 1 000 евро.