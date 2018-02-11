Черные рынки сбыта. За что убили известного защитника слонов

На днях в столице Кении Найроби со смертельным ножевым ранением в шею был найден американец Эсмонд Брэдли Мартин, всемирно известный защитник дикой природы, спецпосланник ООН, внесший большой вклад в борьбу с незаконной торговлей слоновой костью и рогами носорога. В последнее время 70-летний Мартин был занят составлением доклада о положении на черном рынке продукции этих животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Незадолго до смерти Брэдли Мартин побывал в Мьянме. Китай и Вьетнам фигурировали в его докладе как основные черные рынки сбыта бивней и носорожьего рога. В свое время Мартин вскрыл тайные каналы контрабанды продукции редких животных в Лаосе, Эфиопии, Нигерии. В Кении он сотрудничал с организацией Save the Elephants, "Спасем слонов".

Известно, что эколог в своей борьбе за спасение краснокнижных животных часто рисковал, встречаясь с сомнительными личностями, если у них было желание поделиться сведениями о преступных синдикатах торговцев слоновьими бивнями или рогом носорога. Кенийская полиция задержала четырех лиц, подозреваемых в убийстве американца. Можно ли сказать, что его смерть была связана с профессиональной деятельностью?

Часть браконьеров, мы уверены, сотрудничают с международными синдикатами, незаконно торгующими частями редких животных

– Согласно информации в National Geographic, на настоящий момент ничего не указывает на то, что Мартин погиб, исполняя профессиональный долг, – говорит Эли Пеппер, ведущий сотрудник известной экологической организации "Совет по охране природных ресурсов" (Natural Resources Defense Council). – Конечно, его деятельность была связана с определенным риском, особенно в Африке. Впрочем, хочу сказать, что опасность там угрожает не только видным природоохранителям, но и простым служащим заповедников, рейнджерам, лесничам, защищающим животных от браконьеров, которые не гнушаются пускать в ход оружие. Браконьеров стало больше, они сбиваются в банды и действуют сообща. Часть браконьеров, мы уверены, сотрудничают с международными синдикатами, незаконно торгующими частями редких животных. И сеяющими межобщинные раздоры в странах Африки, в которых они орудуют.

– Вы сказали, что браконьеров стало больше. Почему?

По преданию, носорожий рог обладает лекарственными свойствами и даже свойствами сексуального стимулятора, но это не так

– Незаконная охота на слонов достигла пика в 2011 году, и с тех пор несколько уменьшилась благодаря усилиям международных организаций и новым законам в ряде стран, которые решили постепенно свернуть у себя торговлю слоновой костью. Тем не менее эта торговля остается крайне выгодным делом во всех ее звеньях от браконьеров до посредников и конечных продавцов. И популяция слонов продолжает сокращаться. Жертвами незаконной охоты становятся не только слоны, но и тигры, которых истребляют за их кости. Уничтожаются также носороги, панголины, которых убивают за их роговую чешую и даже за мясо, считающееся деликатесом в странах Азии. Богатые люди в Азии, а до недавних пор и в Европе, и в Америке украшали свои дома крупными статуями из слоновой кости, в то время как люди попроще охотно скупали сувениры и безделушки, изготовленные из бивней. В Азии, по преданию, носорожий рог обладает лекарственными свойствами и даже свойствами сексуального стимулятора, но мы знаем, что это не так, ибо состоит он из тех же ороговевших эпителиальных клеток, что и ногти человека.

– Пиковая оптовая цена килограмма носорожьего рога составила 65 тысяч долларов, но с тех пор неуклонно понижалась, и в январе опустилась до 28 тысяч, рассказал Брэдли Мартин журналу Nomad, "Странник". Но масштабы браконьерства по-прежнему велики. Шайка из трех охотников может выручить за килограмм носорожьего рога шесть с лишним тысяч долларов, более чем две тысячи на человека. В Кении это огромные деньги.

– Мы видим, тем не менее, что на главном мировом рынке слоновой кости, в Китае, широкая просветительская кампания приносит свои плоды. Люди разных поколений начали осозновать, что слоновая кость не получается из ничего, что ради нее надо убивать слонов, и это осознание приводит к понижению спроса. Кроме того, молодые китайцы, в отличие от поколения своих родителей, знают, что измельченные слоновые бивни не имеют никаких целительных свойств, и постепенно вообще отходят от традиционной медицины.

– В какой момент, на ваш взгляд, природоохранные организации стали мощной силой на Западе, а может быть, и во всем мире благодаря заступничеству своих правительств и международных структур, таких, как ООН?

Большую помощь оказывают знаменитости от британских принцев Уильяма и Гарри до звезды Голливуда Леонардо Ди Каприо, располагающих миллионами фоловеров в соцсетях

– Полагаю, что это произошло в 1970-е годы, после того как в Америке были приняты законы о чистоте воздуха и воды и об охране флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения. Тогда, кстати, была создана наша организация "Совет по охране природных ресурсов". Охрана природы, разумеется, существовала и ранее, но в 1970-е годы американское государство вручило нам качественно новый инструмент – возможность правового воздействия на решения властей, касающиеся среды обитания. Большую помощь оказывают также встающие под наши знамена знаменитости от британских принцев Уильяма и Гарри до звезды Голливуда Леонардо Ди Каприо, располагающих миллионами фоловеров в соцсетях.

Что касается непосредственно области моих интересов, противодействие торговле продукцией животных, занесенных в Красную книгу, то подлинным прорывом в ней стало решение правительства Китая, принятое в декабре 2016 года, что через 12 месяцев внутренний рынок слоновой кости в стране будет свернут. Никто из нас и мечтать не мог, что такое, в принципе, возможно. Правительство сдержало свое обещание, и исследования показывают, что спрос начал понижаться уже в предвидении запрета, до его официального введения. Очень хочется, – и это желание имеет под собой реальную основу, чтобы примеру Китая последовали теперь Япония, Великобритания и Европейский Союз.

Говоря о наших противниках, одним из самых стойких, как нетрудно догадаться, является огромная индустрия антиквариата, от старинного оружия до предметов мебели, инкрустированных слоновой костью.

– Барак Обама был союзником природоохранителей и активно продвигал их повестку в переговорах с мировыми лидерами, включая руководителя КНР Си Цзиньпина. Обама, в частности, пытался донести до собеседников ту мысль, что до тех пор пока в их странах остается легальной рынок, скажем, слоновой кости, то параллельно с ним будет существовать и черный рынок, так как отличить продукцию, добытую давно и легально, от продукции новой и нелегально добытой весьма затруднительно. Ну а как складываются отношения природоохранителей с администрацией Трампа?

– Действующая администрация движется в направлении, противоположном курсу Обамы. Трамп, в частности, разрешил американцам, которые ездят охотиться на слонов в Африку, привозить домой трофеи, в том числе, из Замбии и Зимбабве, двух стран с весьма подмоченной репутацией в том, что касается охраны животных. "Совет по охране природных ресурсов" совместно с коллегами из "Центра в защиту биологического разнообразия" пытается сейчас через суд добиться отмены этого постановления.