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Французский производитель контейнеров для СПГ уходит из России

Танкер с СПГ (иллюстративное фото)

Французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) объявила о приостановке работы в России. В её сообщении говорится, что решение принято после тщательного анализа восьмого и девятого пакетов санкций Евросоюза, введенных из-за войны России против Украины.

С 8 января GTT приостановит контракт с российской судоходной компанией "Звезда" по строительству 15 газовозов ледокольного класса. Участие французской компании ограничится завершением проектов двух судов. GTT также сообщила, что больше не будет включать в свой план заказов проекты в России.

В то же время, GTT напомнила, что на азиатских верфях выполняются заказы, которые касаются шести ледокольных танкеров и двух плавучих хранилищ сжиженного природного газа и предназначены специально для российских арктических проектов. "На сегодняшний день эти проекты продолжаются в обычном режиме", - отметили во французской компании.

Компания GTT — мировой лидер по производству криогенных мембранных контейнерных систем, которые используют для перевозки и хранения сжиженного природного газа. Эти контейнеры необходимы для безопасного хранения топлива в больших объемах при температуре до -163 по Цельсию.

В марте Financial Times сообщала, что газовые проекты России в Арктике могут оказаться под угрозой из-за решения зарубежных производителей контейнеров для перевозки газа прекратить сотрудничество с российскими компаниями на фоне санкций. По данным издания, больше всего на проекты в Арктике должен повлиять уход GTT.

Сейчас в арктические проекты России входит "Ямал СПГ", на долю которого в 2020 году пришлось 5% мирового экспорта сжиженного природного газа, "Арктик СПГ-2" стоимостью около 23 миллиардов долларов, а также "Сахалин-2".

Сжиженный газ стал более востребован после того, как летом российский "Газпром" снизил поставки в Европу трубопроводного газа по "Северному потоку – 1", а затем полностью прекратил их. В сентябре уже неработающий "Северный поток – 1" и одна из веток не запущенного в эксплуатацию нового газопровода "Северный поток – 2" в Балтийском море вышли из строя – предположительно, в результате диверсии. Представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что за девять месяцев 2022 года Евросоюз нарастил импорт российского СПГ на 50%, до 15 миллиардов кубометров.

В ответ на российскую агрессию против Украины Евросоюз принял уже девять пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ.

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