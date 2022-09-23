Правительство планирует повысить налог на прибыль производителям СПГ

Для покрытия дефицита бюджета правительство намерено повысить ставку налога на прибыль до 32% для производителей сниженного природного газа в 2023–2025 годах. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с предложениями Минфина.

Изменения в первую очередь затронут проекты "Ямал СПГ" и "Криогаз-Высоцк" НОВАТЭКа, а также "Сахалин-2" и "Портовая СПГ" "Газпрома". Предполагается, что в результате повышения налога бюджет будет получать около 200 млрд рублей ежегодно.

При этом, как отмечает "Коммерсант", проекты "Ямал СПГ" и "Сахалин-2" имеют обязательства по неухудшению налоговых режимов, согласованные с иностранными акционерами. Налоговый режим "Ямал СПГ" регулируется межправсоглашением с Китаем. При текущем уровне цен на СПГ и курсе рубля налоговая нагрузка на инвесторов "Ямал СПГ" может вырасти на 75–85 млрд рублей в год, считает заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

20 сентября "Коммерсант" писал, что в качестве еще одного варианта изъятия средств у производителей СПГ рассматривалось введение экспортной пошлины, однако в итоге от этого было решено отказаться.