Французский суд отклонил иск Алексея и Олега Навальных к фирме "Ив Роше"

Апелляционный суд города Ренн на западе Франции отклонил иск Алексея и Олега Навальных к косметической фирме "Ив Роше". Об этом сообщило 16 октября Международное французское радио со ссылкой на французское издание Challenges ("Шаланж"). Навальные обвиняли топ-менеджмент компании в "заведомо ложном доносе" и соучастии в фабрикации уголовного дела против них в России.

Ранее, в 2019 году аналогичное решение принял суд города Ван в Бретани.

"Мы сожалеем о робости следственных судей в этом деле. Особенно потому, что мы напоминаем, что Генеральная прокуратура апелляционного суда Ренна во время слушаний поддержала наш запрос о проведении дополнительного расследования", — прокомментировала агентству AFP адвокат Амели Лефевр. Защитники рассматривают возможность обжаловать это решение.

Адвокаты компании "Ив Роше", напротив, приветствовали решение апелляционного суда. По мнению адвоката Жана Тамале, "нормально проведенное следствие завершилось самым логичным решением".

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