ФРГ предъявила обвинения украинцу в деле о подрыве "Северных потоков"

Генеральный прокурор ФРГ Йенс Роммель предъявил первое обвинение подозреваемому во взрыве газопроводов "Северные потоки". Его обвинили в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщают Süddeutsche Zeitung и Die Zeit.

Речь идет об украинце Сергее Кузнецове, который стал первым арестованным по делу. В ноябре 2025 года его экстрадировали в Германию из Италии, где он отдыхал с семьей. Следствие считает, что мужчина был координатором диверсии.

По данным немецких медиа, доказательства против Кузнецова "неопровержимы". В частности, находясь под стражей в Италии, мужчина в телефонных разговорах обсуждал с родственниками и знакомыми произошедший подрыв газопроводов, тем самым скомпрометировав себя.

Следователи также обнаружили в его мобильном телефоне некие доказательства, указывающие на его причастность к произошедшему.

Всего следствием установлены семеро подозреваемых. Один из них, военнослужащий, которого считают погибшим на фронте. Еще несколько человек, предположительно, находятся в Украине.

Один подозреваемый, украинский инструктор по дайвингу Владимир Журавлев был задержан в Польше осенью 2025 года, но страна отказалась выдавать его Германии. Польские власти долго отказывались задерживать мужчину и называли его "героем".