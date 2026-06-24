Нефтяная держава без бензина. Топливный кризис в российских регионах

За неделю с 15 по 21 июня производство бензина в России сократилось примерно на 25% по сравнению со среднесуточным показателем июня 2025 года, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Ещё в начале июня Минэнерго РФ признавало перебои с поставками топлива в южные регионы страны из-за атак украинских беспилотников на объекты ТЭК, однако называло их временными трудностями и заявляло, что ситуация находится под контролем.

Особенно сложная ситуация сложилась в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также на аннексированных территориях. К 23 июня проблемы с топливом затронули уже десятки регионов России.

"Цены взлетели"

В Сибири и на Дальнем Востоке люди жалуются не только на подорожание бензина, но и на невозможность купить его вовсе. На заправках вводятся лимиты на продажу в одни руки, а правительство на экстренном совещании у вице-премьера Александра Новака уже обсуждает беспрецедентные меры – запуск морского импорта топлива и субсидирование цен.

В Иркутской области дефицит топлива сопровождается резким ростом цен. По словам местных жителей, стоимость бензина за сутки выросла на несколько рублей за литр, а на многих заправках топливо либо отпускают с ограничениями, либо оно заканчивается полностью.

– Еще 21 июня АИ-92 можно было купить по 68 рублей за литр, а сейчас дешевле 71 уже не найти, – рассказывает житель поселка Листвянка Сергей. – И еще попробуй найди. Многие АЗС просто закрыты – все остатки раскупили. Я сегодня у перекупщиков покупал по 80 рублей. Некогда было искать по чатам ближайшую работающую заправку. Они ведь еще и отпускают не больше 20 литров в одни руки. А мне для генератора нужно было закупить топливо, иначе на даче весь ремонт встанет.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал ситуацию с топливом в регионе "напряженной". Он подтвердил, что на отдельных АЗС введены ограничения на отпуск топлива, а часть заправок временно прекратила обслуживание.

"Такие перебои по всей стране. На западе дронами ВСУ выведены из строя объекты нефтепереработки. Многие регионы, в том числе и мы, вынуждены перейти на ручной режим работы: определяем объемы топлива по каждому из получателей индивидуально. Сегодня главная задача – обеспечить топливом пожарные и скорые машины, общественный транспорт, коммунальные службы, сельхозтехнику", – признал Кобзев в своем телеграм-канале.

Однако сотрудники экстренных служб утверждают, что на практике проблемы с заправкой испытывают и они.

– То, что нам приходится заправляться за свой счет, давно не новость, – делится водитель иркутской БСМП Дмитрий. – Сегодня я только с десятой попытки нашел АЗС с АИ-95. Вечером ни на БРК, ни на "КрайсНефти", ни на "Газпроме" не было ни 95-го, ни 92-го бензина. Я уже ехал практически на пустом баке. На одной заправке "Омни" 92-го не было вообще, а 95-й закончился прямо при мне. Пришлось ехать на другую АЗС этой сети, и только там удалось заправиться.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области жесткие лимиты официально ввели еще 16 июня. На многих АЗС одному автомобилю отпускают не более 100 литров бензина, а заправка в канистры запрещена. Но на деле залить можно еще меньше.

– На заправках "Татнефти" лимиты вообще урезали до 20 литров бензина на одну легковушку. Дизеля дают не больше 40 литров, – рассказывает житель Выборга Игорь. – И это, если ты заправляешься в городе. На трассах сейчас сезон отпусков, и, чтобы получить эти несчастные 40 литров, нужно отстоять двухкилометровую очередь. Люди стоят часами.

Аналогичная картина фиксируется по всей стране – вал однотипных жалоб идет из Самары, Смоленска, Архангельска, Нижнего Новгорода, Кемерова и Омска. Региональные АЗС пытаются спасти запасы, фактически отрезая от бензина частников.

– На АЗС крупнейшей у нас сети "Октан" заправляют только по корпоративным топливным картам, – констатирует Алексей, автовладелец из Пятигорска. – Если у тебя есть коммерческая карта "Роснефти" – юридического лица, а не обычная скидочная, – тогда топливо нальют. Но такие карты есть только у транспортных предприятий. То есть мы, обычные водители, просто пролетаем мимо.

"Нефтяная держава"

География ограничений расширяется сейчас практически ежедневно. Распространяется она и в Сибири и на Дальнем Востоке. Вслед за Приангарьем лимиты на продажу бензина и дизеля ввели в Омской области. По распоряжению губернатора Виталия Хоценко, заправка разрешена только в баки автомобилей: не более 40 литров бензина для легковых машин, до 80 литров солярки в черте городов и до 200 литров – на трассах. Глава региона предупредил, что эти меры призваны "избежать искусственного ажиотажа и спекуляций".

Однако, судя по рассказам местных жителей, ажиотаж уже начался.

– Это пи**ц, чтобы заправить генератор на даче, приходится отсасывать из бака дедовским способом. Мой сосед, рыбак, тоже самое делает, чтобы лодку заправить. Куда мы катимся? – возмущается Даниил из Омска. – А цены? Растут каждый день. Опять мы, нефтяная держава, всех "победили".

На Дальнем Востоке чиновники пытаются объяснить кризис традиционными "плановыми ремонтами" и тем, что региону теперь "приходится делиться" с европейской частью страны. Так, глава Ванинского муниципалитета Хабаровского края Анатолий Маслов связал перебои в Ванинском и Советско-Гаванском районах с работами на Комсомольском НПЗ.

Вслед за Хабаровским краем жесткие рекомендации ввела и администрация Лазовского округа Приморья, официально попросив частные АЗС полностью запретить продажу бензина в канистры и бочки "до восстановления регулярных поставок".

Для жителей небольших поселков это создало дополнительные трудности. Во многих населенных пунктах собственных заправок нет, поэтому водителям приходится ехать за топливом в соседние поселки, не зная твердо, есть ли оно там. Информацией о работающих АЗС жители обмениваются в специально созданных чатах.

– Цены вообще запредельные – 92 рубля за литр АИ-95. И еще нужно ехать в Лазо. Получается, что нельзя сделать запас дома и приходится постоянно колесить по району. Собрался на рыбалку – наматываешь лишние километры и тратишь еще больше дорогого бензина, – рассказывает Семен, житель поселка Кишеневка Лазовского муниципального округа.

Дальний Восток особенно чувствителен к перебоям с поставками топлива. Основную часть потребностей региона обеспечивают два нефтеперерабатывающих завода в Хабаровском крае – Комсомольский НПЗ мощностью 8 млн тонн нефти в год и Хабаровский НПЗ мощностью 5 млн тонн. Недостающие объемы поступают с Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области и Ачинского НПЗ в Красноярском крае.

К концу июня ограничения на отпуск топлива в том или ином виде были введены практически во всех дальневосточных регионах. В том числе и в Магаданской области, где основным поставщиком топлива является компания "Колыманефтепродукт".

"Чтобы не допустить искусственный ажиотаж и, как следствие, дефицит топлива в регионе, принято временное решение отпускать все его виды на заправках исключительно в бак автомобиля. Это вынужденная мера, так как мы уже фиксировали чрезмерный расход ГСМ на АЗС как в Магадане, так и в районах", – говорится в сообщении компании.

Особое раздражение у местных вызывает то, что еще в феврале власти Магаданской области и "Колыманефтепродукт" публично объявили о договоренности удерживать розничную цену бензина АИ-92 на уровне 76,25 рубля за литр как минимум до июля 2026 года.

– Нам обещали зафиксировать цену до июля. А что в итоге? Каждую неделю бензин дорожает, – говорит жительница Магадана Татьяна. – На прошлой неделе АИ-92 стоил около 73 рублей за литр, сейчас уже почти 74. На ближайшей заправке – 73,68. И это если еще отстоишь очередь часа два. Нам постоянно говорят, что на Камчатке бензин еще дороже. Но какая мне разница, сколько он стоит на Камчатке? После прошлого повышения нам обещали удержать цены.

На Камчатке запас топлива власти оценивают на уровне "более чем на месяц потребления". Тем не менее отпуск бензина они также ограничили.

Провоенные блогеры, сначала критиковавшие тех, кто жаловался на дефицит топлива, теперь признают, что на фронте и оккупированных территориях положение с горючим еще хуже.

"Как говорится, доп...зделись. Любой клубок имеет в своей веревочке конец, и он настал. Теперь чуть-чуть Москва понимает, как живет Крым, как живут новые территории, когда нет бензина, когда заправки на очереди, люди бросают машины... Мы уже как лохи. Нас никто не уважает, – пишет автор Z-канала "Крепкое слово" Евгений Гольман. - Ребята, все, мы приехали. Конечная, бл...дь. Уже едешь, пытаясь газовать, чтобы бензинчик не потратить. ...баный в рот, да куда мы прикатились-то?.. Нас ...бут, а мы крепчаем. Вы поймите простую вещь. Они соберутся, съ...бутся, у них джеты стоят. Остальные – вы думаете, они прекратят жрать? Нет. Они так же жрали, воровали и будут так же, сука, грабить и воровать. А мы будем просто голодать. К этому все идет".

Примерно то же самое пишет Z-блогер Александр Коц об украинских территориях, находящихся под контролем России:

"Крым остался без бензина, электричества и воды. Севастополь под огнем весь день. Воздушную тревогу объявляли уже пять раз. ПВО и мобильные огневые группы работали по нескольким районам - Балаклава, мыс Фиолент, Северная сторона, Херсонес. Движение по Крымскому мосту перекрывали, скопились очереди, задержаны 11 поездов, в том числе из Петербурга. На заправках остановлена продажа топлива населению - горючее идет только госслужбам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность республики. Часть полуострова обесточена из-за повреждений в сетях, встали насосные станции водоснабжения".

Устойчивый тренд

По подсчетам Bloomberg, в мае атакам подверглись как минимум восемь из десяти крупнейших российских НПЗ, в июне – уже шесть, что привело к падению объема нефтепереработки в России до 16-летних минимумов – 4,58 миллиона баррелей в сутки по маю и 4,28 миллиона в последнюю неделю месяца.

По данным аналитиков Energy Intelligence, на первой неделе июня объем переработки нефти в стране опустился ниже 4 млн баррелей в сутки, что стало минимальным показателем с 2005 года. Эксперты предупреждают, что последствия этих атак могут привести к самому серьезному топливному кризису в современной истории России.

Атаки украинских дронов вызвали в стране дефицит не только бензина, но и других видов топлива. В июне перебои с поставками дизеля начали фиксировать в Воронежской, Саратовской, Омской, Иркутской и Владимирской областях, а также в Крыму, Севастополе и регионах Северного Кавказа.

Проблемы начинают затрагивать и авиационную отрасль. По данным отраслевых источников, отдельные поставщики уже срывали контракты на заправку самолетов в аэропортах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы. На этом фоне правительство до конца ноября запретило экспорт авиакеросина, а Росавиация усилила контроль за запасами топлива в аэропортах. Одновременно власти разрешили использовать импортный керосин и смешивать его с российскими марками топлива, чтобы избежать перебоев с заправкой самолетов.

Старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Сергей Вакуленко отмечает, что если в марте 2026 года снижение объемов нефтепереработки только начиналось, то с мая оно приобрело устойчивый тренд.

Опираясь на данные Росстата, современные данные об объемах переработки и исторические данные из разных источников, от Statistical Review of Energy до отсканированных сборников Госкомстата СССР, эксперт оформил графики, согласно которым первый случай, когда атаки дронов на НПЗ (начавшиеся в 2024 году) оказали видимый эффект, датируется августом-сентябрем 2025 года.

– Первый эффект, никаких 35%, как сообщали эксперты статистической группы СИАЛА. На понедельном графике видим, что в середине мая еще никакого падения на 60% или около того не было и близко. Однако в отличие от марта в мае уже очевидно начался тренд на снижение объемов нефтепереработки. Устойчивый, – рассуждает Вакуленко. – Даже в конце лета и начале осени 2025 года, когда в стране бушевал предыдущий топливный кризис, показатель переработки удерживался у значения в пять миллионов баррелей (напомним, на первой неделе июня объем переработки нефти в стране опустился ниже 4 млн баррелей в сутки).

К 23 июня ограничения на продажу топлива добрались и до Ханты-Мансийского автономного округа – региона, где добывается около 40% российской нефти. Лимиты на заправках ввели также в соседней Томской области, а власти Новосибирской области начали готовить аналогичные меры, объясняя это действиями соседних регионов. Таким образом, дефицит топлива впервые затронул не только потребляющие, но и нефтедобывающий центр страны.

Одновременно признаки кризиса становятся заметны далеко за пределами официальной статистики. По данным сервиса "Яндекс.Вордстат", за месяц число запросов "где купить бензин" выросло в 26 раз – с 1,3 тысячи до 34,3 тысячи. В десятки раз увеличилось количество запросов "бензин сегодня", "почему подорожал бензин" и "почему на заправках очереди". Сообщения о нехватке топлива, очередях и закрытии отдельных АЗС поступают из Нижегородской, Липецкой, Свердловской, Ивановской, Ярославской, Тверской и других областей.

При этом, по словам вице-премьера Александра Новака, ситуация на топливном рынке России остается непростой, но контролируемой. По его словам, правительство разработало комплекс мер для дополнительных поставок топлива на внутренний рынок и принимает необходимые решения для его обеспечения. Новак также заявил, что власти рассматривают полный запрет на экспорт дизеля.

Владимир Путин провел 23 июня совещание с членами правительства, на котором, в частности, высказался и о ситуации с топливом. Он потребовал от всех уровней власти "ритмичной работы по купированию угроз от атак ВСУ" и заявил, что кризис "не повлияет на ситуацию на фронте".







