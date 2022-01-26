ФРГ просит исключить из вероятных санкций против России энергосектор

Правительство Германии настаивает, чтобы потенциальные санкции против Москвы из-за Украины не затрагивали российский энергосектор. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, Берлин настаивает на исключении в случае блокировки доступа для российских банков к операциям в долларах. Предложение поддерживают и другие западноевропейские страны.

Германия опасается перебоев с поставками энергоносителей в Европу. При этом собеседники Bloomberg говорят, что предлагаемые исключения не предотвратят возможных санкций против газопровода "Северный поток-2". ФРГ, в частности, также готова подержать запрет на поездки и заморозку активов российских олигархов, а также ограничить инвестиции в России.

Берлин передал свои предложения другим странам Евросоюза после критики из-за недавнего отказа поставить Украине оружие.

Германский МИД не ответил на запрос агентства.

В свою очередь представители крупных американских компаний, имеющие интересы России, призвали президента США и Конгресс к осторожности при введении потенциальных санкций против Москвы. Об этом сообщило агентство Reuters. Представители Chevron, General Electric и других корпораций попросили взвешенно подойти к ограничениям и ограничить их масштабы и сроки.

Белый дом обращение бизнеса не комментировал.

С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну.

Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что, если оно произойдёт наложат на Россию "небывалые" санкции.

Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток. Переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить обсуждение.

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