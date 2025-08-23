ФРГ возобновит выдачу гуманитарных виз россиянам и белорусам

Германия возобновит выдачу гуманитарных виз российским и белорусским гражданам. Об этом сообщили в МИД ФРГ в ответ на запрос Deutsche Welle.

"Процедуры приема лиц, которые подвергаются особой опасности из-за своей деятельности в защиту свободы слова, демократии и прав человека или приём которых представляет политический интерес по другим причинам, будут возобновлены", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Когда именно возобновится приём документов от россиян и белорусов, не уточняется.

О снятии моратория ранее также говорил глава отдела по вопросам России и Беларуси в МИД Германии Михаил Новак на Дне открытых дверей. Позже эту информацию подтвердили депутат Европарламента Сергей Лагодинский и российский политик Андрей Пивоваров.

Ранее Германия предоставляла гуманитарные визы лицам, которые подвергаются особому риску из-за деятельности против войны," продвижения демократии и прав человека или критики режима в России, Иране или Беларуси". С мая 2022 года их получили около двух с половиной тысяч россиян, а с марта 2021 года — более 400 граждан Беларуси.

Выдача виз была приостановлена в июле 2025 года после того, как новая правящая коалиция объявила о планах сократить программы приёма иностранцев.

