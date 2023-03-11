"Фридом Хаус": Россия по уровню свободы в одном ряду в Венесуэлой

Во многих странах мира ухудшается положение в сфере гражданских прав и свобод - такой вывод содержится в новом ежегодном докладе "Свобода в мире", который опубликован в Вашингтоне неправительственной организацией Freedom House ("Дом Свободы"). Средства массовой информации находятся под жёстким давлением в более чем 150 странах мира.

17-й год подряд наблюдается снижение глобального уровня свободы и соблюдения прав человека, отмечается в докладе. В то время как Россия ведет полномасштабную войну против Украины и на фоне глобальных экономических проблем авторы доклада регистрируют деградацию гражданских прав и свобод, среди которых свобода слова.

Ослабление демократических прав заметно как минимум в 157 странах. Соавтор доклада Яна Гороховская рассказала в интервью "Голосу Америки", что повсеместно наблюдается ослабление защиты свободы слова, запугивание представителей СМИ и даже насилие в отношении журналистов.

"Россия перестала быть свободной еще в 2004 году, с той поры прошло много времени, и мы наблюдаем довольно резкое снижение показателей. У России всего 16 баллов из ста. Это ставит Россию в один ряд с самыми репрессивными странами, как Венесуэла и Египет", рассказала Гороховская.



Эксперты Freedom House отмечают снижение индекса свободы в Соединенных Штатах и Евросоюзе. "Мы наблюдаем в Европе, как на выборах побеждают представители правых партий, что может привести к ослаблению гражданских свобод в будущем. Что касается Соединенных Штатов, то в прошлом году индекс не поднялся. Мы зарегистрировали снижение в области некоторых гражданских свобод и, одновременно, улучшение в сфере политических прав. США остаются стабильными", — подчеркнула соавтор доклада Freedom House.



В условиях глобальной борьбы за демократию и гражданские свободы Freedom House рекомендует правительствам всех стран сделать соблюдение прав человека приоритетом своей внутренней и внешней политики.