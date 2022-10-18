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Россия заняла 65 место из 70 в рейтинге уровня свободы в интернете

На митинге в Москве против блокировки мессенджера Telegram, апрель 2018 года

Россия заняла 65 место из 70 в рейтинге стран мира по уровню свободы в интернете. По этому критерию Россия потеряла семь баллов за год – это наибольший спад среди остальных стран и худший результат России с 2009 года. Об этом сообщается в очередном докладе американской исследовательской организации Freedom House.

Авторы отчёта отмечают, что Кремль значительно активизировал усилия по ограничению свободы в интернете после вторжения в Украину. В частности, в России были заблокированы сайты СМИ, социальные сети Facebook, Instagram, Twitter и ещё более пяти тысяч сайтов, в том числе иностранных.

Власти обязали россиян называть войну "спецоперацией" и использовать только официальные российские данные. За публикацию сведений о войне из иных источников ввели штрафы и тюремные сроки – они предусмотрены новыми статьями о дискредитации российской армии и о распространении про неё фейков. Это вынудило многие СМИ уехать, закрыться или отказаться публиковать информацию о войне.

По подсчётам авторов, за весь периода исследования – с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года – Роскомнадзор заблокировал не менее двадцати VPN-сервисов для свободного доступа к контенту. Также всё это время ведомство под угрозой штрафов вынуждало социальные сети удалять публикации, связанные с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, а пользователей, которые размещали подобный контент, задерживали.

Единственный из пяти факторов, который исследователи не зафиксировали в России, – отключение властями интернета. Подобное случалось как минимум в 13 странах.

Авторы доклада подчёркивают, что общемировая свобода в интернете падает двенадцатый год подряд. За последний год ситуация ухудшилась в 28 странах, а в 26 – улучшилась. Наибольшее количество баллов – 95 из 100 – получила Исландия, следом идут Эстония, Коста-Рика и Канада.

У России 23 балла. Хуже ситуация со свободой в интернете только во Вьетнаме, на Кубе, в Иране, Мьянме и Китае – страна набрала 10 баллов и заняла последнее место восьмой год подряд.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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