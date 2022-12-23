Российская ФСБ в пятницу заявила о задержании пяти граждан России в трёх регионах по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

В Пермском крае, как утверждают в ведомстве, была "разоблачена агентурная группа СБУ из числа граждан России Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева", которые якобы готовили в стране терактиы и диверсии. Организатором группы назван Стрелков (речь не идёт об Игоре Стрелкове-Гиркине, бывшем офицере ФСБ и командире сепаратистов иак называемой "ДНР"), который, как утверждается, был участником запрещенной в России организации "Национал социализм/Белая власть" и ещё в 2019 году уехал в Украину. Он объявлен в розыск.

В Еврейской автономной области сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Биробиджана Валерия Качина - о его задержании по подозрению в попытке вступить в ряды Вооружённых сил Украины сообщалось ранее. ФСБ утверждает, что Качин также передавал украинским спецслужбам секретные сведения об объектах инфраструктуры Еврейской автономной области.

Ещё два человека были задержаны в Ростовской области. Это житель Волгоградской области Евгений Никифоров, который якобы собирался принять участие в войне на стороне Украины, и Владислав Понамарев, имеющий российское и украинское гражданство. ФСБ утверждает, что он якобы передал Украине сведения о дислокации российских военнослужащих, по которым впоследствии был нанесён удар из установки HIMARS. Сообщается, что против всех задержанных возбудили уголовные дела по статьям о госизмене и шпионаже, и всех, кроме Стрелкова, отправили под стражу, - пишет "Настоящее Время". Украинская сторона обвинения не комментировала.

20 декабря президент России Владимир Путин призвал сотрудников органов безопасности "жестко пресекать" действия зарубежных спецслужб и "оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов". ФСБ в последнее время неоднократно заявляло о задержании якобы связанных с украинскими спецслужбами лиц. Растёт и число обвиняемых в госизмене.