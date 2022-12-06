Ученого-геодезиста Валерия Качина арестовали по делу о госизмене

Ученого-геодезиста и бывшего чиновника мэрии Биробиджана Валерия Качина арестовали по делу о госизмене. Об этом сообщил телеграм-канала "Осторожно, новости", отметив, что в ближайшее время Качину должны продлить арест.

"Сибирь.Реалии" пишет, что заседание о продлении меры пресечения назначено на 7 декабря.

Подробности дела учёного засекречены. Его задержали в середине сентября. Сейчас он содержится в московском СИЗО "Лефортово".

Валерий Качин окончил Приамурский университет имени Шолом-Алейхема, до 2018 года работал в мэрии Биробиджана главным специалистом, ответственным за городскую рекламу. Позже он перешел на работу в заповедник "Бастак", где был младшим научным сотрудником и специализировался на геоинформационных системах.

"Осторожно, новости" указывает, что Качин поддерживал на своих страницах в соцсетях политика Алексея Навального, протесты в Беларуси и Украину.