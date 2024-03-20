ФСБ обвинила жителя Комсомольска-на-Амуре в госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Комсомольска-на-Амуре по подозрению в государственной измене. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.
Утверждается, что подозреваемый связался с Главным управлением разведки Украины, чтобы передать "данные, раскрывающие деятельность оборонного предприятия Хабаровского края". По версии ФСБ, сведения могли быть использованы для совершения диверсий.
В марте 2023 года ФСБ отчиталось о задержании жителя Комсомольска-на-Амуре, которому выдвинули аналогичные обвинения. Редакция Сибирь.Реалии выяснила, что задержанного зовут Анатолий, он бывший военный, пенсионер, работал охранником. "Он родом из Украины, там живёт его мать, - сообщили соседи Анатолия.
- Эксперты ООН отмечают резкий рост числа уголовных дел по обвинениям в шпионаже и госизмене в России в 2023 году. Если в 2022 году было возбуждено 24 дела по статье о госизмене и осуждены 16 человек, то за первые шесть месяцев 2023 года обвинения в госизмене были предъявлены по меньшей мере 43 подозреваемым.
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