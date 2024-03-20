ФСБ обвинила жителя Комсомольска-на-Амуре в госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Комсомольска-на-Амуре по подозрению в государственной измене. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

Утверждается, что подозреваемый связался с Главным управлением разведки Украины, чтобы передать "данные, раскрывающие деятельность оборонного предприятия Хабаровского края". По версии ФСБ, сведения могли быть использованы для совершения диверсий.

В марте 2023 года ФСБ отчиталось о задержании жителя Комсомольска-на-Амуре, которому выдвинули аналогичные обвинения. Редакция Сибирь.Реалии выяснила, что задержанного зовут Анатолий, он бывший военный, пенсионер, работал охранником. "Он родом из Украины, там живёт его мать, - сообщили соседи Анатолия.