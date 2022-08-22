ФСБ отчиталась о раскрытии убийства Дарьи Дугиной

Федеральная служба безопасности России отчиталась о раскрытии убийства Дарьи Дугиной - дочери праворадикального философа и идеолога "русского мира" Александра Дугина. Ведомство утверждает, что преступление подготовили и совершили спецслужбы Украины.

ФСБ подозревает в убийстве гражданку Украины Наталью Вовк 1979 года рождения. Она якобы приехала в Россию вместе с 12-летней дочерью, арендовала в Москве квартиру в том же доме, где жила Дугина и следила за ней.

По версии ФСБ, в день убийства Вовк и её дочь были на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. На том же фестивале был и её отец. После управляемого подрыва автомобиля, в котором находилась Дугина, Вовк вместе с дочерью выехали в Эстонию, утверждает ФСБ.

Ранее офис президента Украины заявил о непричастности к случившемуся. "Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", – заявил в эфире национального телемарафона советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



Дарья Дугина погибла в Московской области 20 августа, после того, как автомобиль, в котором она ехала взорвался. Она вместе с отцом Александром Дугиным присутствовали на патриотическом фестивале "Традиция", который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и Одинцовской администрации. После окончания мероприятия отец и дочь Дугины предполагали уехать вместе, но в итоге отправились в разных автомобилях.