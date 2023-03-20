ФСБ отчиталась о задержании подозреваемых в поджоге на ж/д

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России отчиталась о задержании в Саратове двух подозреваемых в поджоге релейных шкафов на железной дороге. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожение или повреждение имущества.

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Два релейных шкафа сгорели на одном из железнодорожных перегонов в Саратовской области 16 марта. По версии транспортной полиции, это был поджог. Сообщается, что выгорело несколько приборов, но на движение транспорта это не повлияло.

ФСБ сообщает, что задержало неоднократно судимого 55-летнего местного жителя и его 42-летнего сообщника. На видеозаписи, опубликованной ведомством, один из подозреваемых сообщает, что повредил оборудование по заказу из телеграм-канала "Теневые услуги". Фотографии горящих релейных шкафов он отправил заказчикам. Какую сумму денег задержанные получили за свои действия, не сообщается. Подозреваемых поместили под стражу.

Ранее суд в Брянске арестовал на два месяца 25-летнего жителя города Сураж по делу о поджоге релейного шкафа на железной дороге. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по уголовной статье о диверсии. По версии следствия, он поджёг релейный шкаф в Суражском районе с целью "подрыва экономической безопасности и обороноспособности" России. Из-за его действий объект транспортный инфраструктуры якобы был разрушен.