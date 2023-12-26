ФСБ отчиталась о задержании в Чувашии подозреваемого в госизмене

ФСБ России отчиталась о задержании в Чувашии уроженца Московской области подозреваемого в государственной измене. Спецслужба сообщает, что задержанный 1999 года рождения является сторонником некой украинской националистической организации. Об этом сообщает портал pg21.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным ФСБ, задержанный передавал украинской стороне сведения о местоположении военных объектов и промышленных предприятий в Московской и Калужской областях. Также сообщается, что он переводил деньги на нужды украинских военных. Других подробностей о данном деле или о личности задержанного спецслужбой не сообщается.
Ранее в России вынесли первые приговоры за госизмену в форме финансирования украинской армии. Одна из осуждённых получила восемь лет колонии. Другого суд приговорил к семи годам колонии.
- По данным правозащитной организации "Первый отдел", 2023 год стал рекордным по количеству возбуждённых дел по статье о госизмене. Только по официальной информации, в суды поступило 63 уголовных дела, по 33 из них уже вынесены обвинительные приговоры. Правозащитники ожидают, что в следующем году обвинений в госизмене будет ещё больше
- ФСБ регулярно сообщает о задержании подозреваемых в государственной измене, якобы причастных к подготовке диверсий, финансировании украинских войск или сборе информации о российских объектах. Дела против них засекречиваются.
- По данным СМИ и правозащитных организаций, количество дел о госизмене в России выросло в разы после её полномасштабного вторжения в Украину.
Также было ужесточено наказание по этой статье: теперь по ней грозит пожизненное лишение свободы.
Форум