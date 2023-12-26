ФСБ отчиталась о задержании в Чувашии подозреваемого в госизмене

ФСБ России отчиталась о задержании в Чувашии уроженца Московской области подозреваемого в государственной измене. Спецслужба сообщает, что задержанный 1999 года рождения является сторонником некой украинской националистической организации. Об этом сообщает портал pg21.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ФСБ, задержанный передавал украинской стороне сведения о местоположении военных объектов и промышленных предприятий в Московской и Калужской областях. Также сообщается, что он переводил деньги на нужды украинских военных. Других подробностей о данном деле или о личности задержанного спецслужбой не сообщается.

Ранее в России вынесли первые приговоры за госизмену в форме финансирования украинской армии. Одна из осуждённых получила восемь лет колонии. Другого суд приговорил к семи годам колонии.