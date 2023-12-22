В России вынесли первые приговоры за финансирование ВСУ – 7 и 8 лет

В России вынесли первые приговоры за госизмену в форме финансирования украинской армии. Их получили жители Хабаровска, сообщает Би-би-си.

Одна из осуждённых получила восемь лет колонии. Её имя, как обычно бывает в делах о госизмене, не называется, но Би-би-си предполагает, что это 24-летняя Тамара Паршина. Она стала первой россиянкой, получившей срок по обвинению в госизмене с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Паршину задержали в марте 2023 года в Хабаровске и этапировали в Москву. По версии следствия, она перевела 2500 рублей на оружие, боеприпасы и обмундирование для ВСУ "будучи несогласной с проведением СВО".

Другого жителя Хабаровска, чьё имя тоже не называется, суд приговорил по делу о финансировании ВСУ к семи годам колонии ещё в октябре.

Би-би-си отмечает, что оба дела были рассмотрены с рекордной скоростью: за два и одно заседание соответственно. Кроме того, оба получили сроки меньше 12 лет – минимального наказания по статье о госизмене. Учитывая это, Би-би-си предполагает, что обвиняемые заключили сделку со следствием: за помощь в расследовании наказание могут смягчить.