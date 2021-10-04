ФСБ отчиталось о задержании участников "Хизб ут-Тахрир" в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) отчиталась о задержании в Москве и Подмосковье сторонников запрещённой в России исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, задержаны два лидера и шесть участников ячейки. Ведомство сообщает, что все они занимались "антиконституционной деятельностью, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти". ФСБ утверждает, что сторонники "Хизб ут-Тахрир" распространяли среди жителей Московского региона террористическую идеологию. У задержанных изъяли некие запрещённые в России пропагандистские материалы. Возбуждено уголовное дело, однако по каким статьям, не уточняется.

"Хизб ут-Тахрир" – международное политическое движение исламистского толка. Оно легально во многих странах мира.

В 2003 году Верховный суд России признал "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией и запретил её деятельность. После аннексии Крыма многие живущие там последователи движения подвергаются арестам российскими властями. На Украине организация не запрещена. Правозащитный центр "Мемориал"( внесён Минюстом России в список "иностранных агентов") признал политзаключёнными более 50 мусульман, обвиняемых в причастности к "Хизб ут-Тахрир".