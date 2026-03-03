ФСБ: подозреваемого в подготовке теракта подорвали дистанционно

ФСБ заявила о гибели при задержании в Свердловской области человека, который, по версии российской спецслужбы, был завербован спецслужбами Украины для совершения теракта.

Утверждается, что россиянин 1985 года рождения планировал взорвать машину руководителя неназванного оборонно-промышленного предприятия. В отличие от многих подобных случаев, ФСБ заявила не об убийстве подозреваемого её сотрудниками при задержании, а о том, что он якобы был подорван дистанционно его "украинским куратором". Другие люди при взрыве, как утверждается, не пострадали.

На месте взрыва, как утверждается, нашли ещё одно взрывное устройство, спрятанное в корпус пауэрбанка. ФСБ возбудила уголовное дело о подготовке к теракту.

Сотрудники ФСБ регулярно сообщают о том, что при задержании подозреваемых в терактах или диверсиях те сопротивляются и оказываются убиты. За последние годы сообщалось о десятках подобных случаев. О предполагаемом дистанционном подрыве подозреваемого при задержании спецслужба сообщает впервые, утверждая при этом, что украинские спецслужбы вербуют "смертников". Независимых подтверждений произошедшего нет, как и подробностей о личности погибшего.

В феврале в Москве в результате взрыва погиб полицейский, а также человек, у которого было взрывное устройство. Представители российских властей, включая президента Владимира Путина, тогда заявили, что этого человека, вероятно, использовали "втёмную" спецслужбы Украины и подорвали дистанционно, когда он подошёл к полицейским. В Киеве эти утверждения не комментировали.