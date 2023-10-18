Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ России обращение с просьбой проверить высказывания телеведущих Ивана Урганта и Александра Гудкова, бизнесмена Михаила Фридмана, а также шоуменов Максима Галкина и Александра Реввы на соблюдение российских законов. Соответствующий документ депутат опубликовал в своём телеграм-канале.

Пискарев также просит проверить высказывания историка моды Александра Васильева, блогера Руслана Усачева и сына председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова Юрия Кудряшова. Кроме того, депутат запросил у ведомств данные о россиянах, уехавших из страны после начала полномасштабного вторжения в Украину, и считающихся причастными к финансированию ВСУ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил ответственностью уехавшим из страны гражданам, которые "делали заявления против России" и "финансировали ВСУ". Им были обещаны уголовные дела по статье о госизмене. Политик заявил, что таких людей надо отправлять "на рудники" и туда, "где нет лета".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что среди уехавших россиян есть те, кто стали "врагами России". По его мнению, для таких, если они захотят вернуться, "вряд ли найдется место в стране".