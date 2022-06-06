ФСБ поручила Минцифры создать базу IMEI-кодов телефонов

Федеральная служба безопасности России рекомендовала министерству цифрового развития разработать прототип единой базы уникальных кодов, которые присваиваются мобильным телефонам (International Mobile Equipment Identity - IMEI). Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника в правительстве.

По словам собеседников газеты, ФСБ объяснила инициативу необходимостью "повысить эффективность проведения оперативно-разыскных мероприятий" и "пресекать противоправные действия с использованием мобильных телефонов".

В Минцифры сообщили, что поддерживают предложение ФСБ и подготовят нормативно-правовую основу для использования реестра спецслужбами, чтобы каждый телефон можно было связать с конкретным владельцем.

Идея регистрации телефонов в базе IMEI обсуждалась разными министерствами с 2010-х годов, в первую очередь как средство борьбы с незаконным импортом телефонов. Предполагалось, что компании-импортеры и люди, купившие телефоны за границей, будут регистрировать их в специальной базе. А устройства, которые были украдены, попадали бы в "черный список" и отключались от российских сотовых сетей.

С тех пор идея блокировать ворованные телефоны по IMEI потеряла актуальность, так как современные аппараты на iOS и Android можно блокировать через интернет, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. В то же время, у кнопочных телефонов таких средств защиты нет, уточнил он.

Издание The Bell отмечает, что, помимо борьбы c "серым" импортом, кражами и мошенниками, база IMEI позволит спецслужбам быстрее блокировать кнопочные телефоны, которые используют как запасные журналисты, адвокаты и правозащитники.