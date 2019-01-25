В России хотят ввести обязательную регистрацию интернет-устройств

В Совете Федерации предложили ввести со следующего года обязательную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на одного из авторов законопроекта – замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмилу Бокову.

Гаджеты предлагают регистрировать по международному идентификатору мобильного оборудования – IMEI. Авторы инициативы считают, что таким образом можно будет идентифицировать устройства, с помощью которых общаются террористы. Среди других применений законопроекта – борьба со ввозом контрафактных телефонов и кражей мобильных устройств.

Согласно проекту закона, обязательной регистрации будут подлежать не только телефоны, но и планшеты, ноутбуки и многие другие устройства с выходом в интернет, включая бытовые датчики. Бокова и её соавторы предлагают обязать производителей регистрировать устройства по идентификаторам IMEI.

Граждане должны будут регистрировать купленные за рубежом гаджеты за деньги на сайте госуслуг. Если этого не сделать в течение нескольких месяцев, устройство может быть заблокировано после предупреждения от оператора.

Иностранцы, пользующиеся в России зарубежными SIM-картами с роумингом под действие закона не попадут.

Для владельцев телефонов, купленных до начала обязательной регистрации, предусмотрена "амнистия" сроком до пяти лет.

Данные об идентификационных номерах устройств будут храниться в базе организации, подведомственной Россвязи.

Предполагаемая дата вступления закона в силу – 1 февраля 2020 года, передаёт РБК. Представители нескольких российских операторов связи в беседе изданием положительно отозвались об инициативе, отметив при этом, что с её технической реализацией нельзя спешить.