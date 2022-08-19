ФСБ предупредила трёх россиян за их перевод фонду ВСУ

ФСБ объявила официальное предостережение о недопустимости госизмены трем жителям Московской области, которые перевели деньги украинскому фонду помощи вооруженным силам страны.



По версии спецслужбы, россияне направили пожертвования фонду "Вернись живым". Размер денежного перевода в ФСБ не уточнили.

Фонд "Вернись живым" создан в 2014 году. Это один из крупнейших фондов, которые сотрудничают с вооружёнными силами Украины (ВСУ). Фонд закупает для армии беспилотники и различное военное снаряжение. Сотрудники фонда занимаются обучением военных.

После начала войны России с Украиной Генпрокуратура заявила, что пожертвования на финансирование украинской армии могут рассматриваться как госизмена. Наказание по этой статье Уголовного кодекса предусматривает до 20 лет тюрьмы.