Учительницу приговорили к условному сроку за фейки по доносу учеников

Суд в Пензе признал учительницу английского языка Ирину Ген виновной в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. Ей назначили пять лет лишения свободы условно и запретили преподавать в течение трёх лет. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на решение суда.

Согласно приговору суда, Ген, "испытывая стойкую неприязнь к президенту России", распространила заведомо ложную информацию "с целью формирования у учащихся негативного отношения к президенту и вооружённым силам России".

В частности, Ген сообщила ученикам, что российские военные разбомбили роддом в украинском Мариуполе, планировали свергнуть президента Украины, сбили малазийский пассажирский самолёт, а также "занимаются присоединением, захватом чужих и расширением своих территорий". Ген вину не признала.

Поводом для возбуждения дела стал диалог Ген с восьмиклассницей в марте 2022 года. В ходе разговора Ген осудила российское вторжение в Украину. Один из учеников записал её речь на диктофон, аудиозапись передали в полицию. Спустя десять дней на учительницу завели уголовное дело. В начале апреля Ген уволилась из училища по собственному желанию.