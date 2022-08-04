Учительницу приговорили к условному сроку за фейки по доносу учеников

Суд в Пензе признал учительницу английского языка Ирину Ген виновной в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. Ей назначили пять лет лишения свободы условно и запретили преподавать в течение трёх лет. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на решение суда.
Согласно приговору суда, Ген, "испытывая стойкую неприязнь к президенту России", распространила заведомо ложную информацию "с целью формирования у учащихся негативного отношения к президенту и вооружённым силам России".
В частности, Ген сообщила ученикам, что российские военные разбомбили роддом в украинском Мариуполе, планировали свергнуть президента Украины, сбили малазийский пассажирский самолёт, а также "занимаются присоединением, захватом чужих и расширением своих территорий". Ген вину не признала.
Поводом для возбуждения дела стал диалог Ген с восьмиклассницей в марте 2022 года. В ходе разговора Ген осудила российское вторжение в Украину. Один из учеников записал её речь на диктофон, аудиозапись передали в полицию. Спустя десять дней на учительницу завели уголовное дело. В начале апреля Ген уволилась из училища по собственному желанию.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. Сразу после этого российские власти внесли в Уголовный статью о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии. За распространение фейков грозит до 15 лет лишения свободы.
- По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", с начала войны возбуждено не менее 74 дел о распространении фейков.
- Фейками об армии российские власти считают любые сообщения о гибели мирных жителей в результате ударов российских военных. По подсчётам ООН, с начала войны в Украине погибли более 5300 мирных жителей.
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