ФСБ Краснодарского края объявило официальное предупреждение жителю Крымска о недопустимости госизмены – по данным спецслужб, он собирался помогать вооруженным силам Украины в деморализации российских солдат. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Имя предупреждённого не называется. Он задерживался спецслужбой, следует из опубликованного каналом "Кубань 24" видео. На записи он стоит в комнате и держит руки за спиной – его лицо при этом скрыто. Сотрудник ФСБ за кадром зачитывает ему предостережение и говорит, что служба располагает сведениями о его намерениях помочь Украине.

Утверждается, что задержанный собирался поехать из Крымска в аннексированный Крым и склонять там российских военных к прекращению к участию к войне. Кроме того, заявляется, что он разместил в соцсетях заведомо ложную информацию о российской армии. Был ли он за это оштрафован — не сообщается.