ФСБ пригрозила петербуржцу делом о госизмене за звонок в Украину

Федеральная служба безопасности России вынесла "предостережение о госизмене" петербургскому студенту за звонок на украинский номер. Трубку никто не взял. Об этом сообщили "РИА Новости".
По версии ФСБ, студент в марте "предпринял попытку установления контактов" со спецслужбами Украины для "оказания финансовой помощи". В сообщении уточняется, что молодой человек - студент военной кафедры одного из петербургских вузов, имевший допуск к государственной тайне.
Телеканал "Дождь" нашёл этого студента, но не называет его имени из соображений безопасности. Он рассказал, что в качестве попытки связи с представителями спецслужб ему вменили звонок на украинский номер сбора помощи пострадавшим. По его словам, ФСБ сочла, что этот номер принадлежит взводу ВСУ.
Студент также уточнил, что у него есть допуск к гостайне: он получил его в начале лета для обучения на военной кафедре в университете.
В середине августа такое же предостережение вынесли троим москвичам, пожертвовавшим деньги в украинский фонд "Вернись живым", а ранее о пяти таких случаях сообщал правозащитный проект "Первый отдел".
После начала войны России с Украиной Генеральная прокуратура заявила, что пожертвования на финансирование украинской армии могут рассматриваться как госизмена. Наказание по этой статье Уголовного кодекса предусматривает до 20 лет тюрьмы.
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