ФСБ включила "Артподготовку" в реестр террористических организаций

ФСБ внесла в федеральный список террористических организаций, который она ведёт, ранее признанное экстремистским и запрещённое в России движение "Артподготовка". На это обратил внимание сайт Север.Реалии.

"Артподготовка" - на 35-м, на данный момент последнем, месте в списке террористических организаций, в который включены, в частности, такие организации, как "Исламское государство", "Аль-Каида" и "Талибан". Как следует из списка, решение о признании "Артподготовки" террористической было принято 2-м Западным окружным военным судом и вступило в силу в июне нынешнего года.

"Артподготовка" - название ютьюб-канала, созданного саратовским политиком Вячеславом Мальцевым. В 2016 году он выдвигался кандидатом на выборах в Госдуму, при этом рассказывая о планируемой "революции" и называя её точную дату — 5 ноября 2017 года. Незадолго до этой даты Мальцев эмигрировал из России.

В назначенный день в ряде городов прошли немногочисленные несогласованные уличные акции, беспорядков зафиксировано не было. Тем не менее, власти возбудили целый ряд уголовных дел против соратников Мальцева, а некоторые участники акций протеста получили реальные сроки лишения свободы. Суд объявил "Артподготовку" экстремистской организацией. По версии следствия, Мальцев якобы поручил сторонникам устроить теракты для "насильственного изменения конституционного строя".