ФСБ раскрыла группировку в сфере ритуальных услуг

В Москве задержали пятерых предполагаемых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По версии ФСБ, сотрудники дежурных частей отделов МВД в Нагорном районе и в Северном Измайлово "систематически получали" от ритуальных агентств крупные денежные вознаграждения за служебную информацию о вызовах полиции по фактам смерти. Используя эти данные, предприниматели связывались с родственниками умерших и навязывали им дорогостоящие услуги.

Организатора схемы задержали 20 августа на границе с Украиной, он пытался скрыться от следствия. Возбуждено уголовное дело по статьям о получении и даче взятки. Задержанные отправлены под арест.