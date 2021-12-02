ФСБ России заявила о задержании трёх украинских граждан, которые, как утверждается, вели разведывательно-диверсионную деятельность.

В сообщении на сайте российской спецслужбы отмечается, что двое задержанных – агенты Службы безопасности Украины. Они, как утверждается, собирали информацию о стратегических объектах. Третий задержанный – сотрудник Главного управления разведки министерства обороны. По данным ФСБ, он готовил теракт.

Спецслужба утверждает, что украинские граждане признали вину.

Украинская сторона сообщение ФСБ России пока не комментировала.

Кроме того, стало известно, что российский суд приговорил к шести с половиной годам колонии бывшего сотрудника военной разведки Украины Сергея Швиденко. По данным ФСБ, он курировал диверсионную группу в аннексированном Крыму. Он признал свою вину.

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